Сбербанк провел торжественный митинг на Мемори але воинской славы под Наро-Фоминском

В субботу, 20 апреля, на Мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения, расположенном у деревни Щекутино, состоялся торжественный митинг, организованный сотрудникамиПАО Сбербанк. Мемориал воинской славы был реконструирован Сбербанком, который взял в свое время шефство над объектом.

О том, как памятник был реконструирован, рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк». - История этого памятника достаточно сложная, - говорит Кузнецов. - Был период, когда он пришел в полное запустение. Примерно 17 лет назад было начато его восстановление. Мы приняли решение, что будем ухаживать за этим мемориалом регулярно. Со всей командой мы приезжаем сюда два раза в год уже в течение нескольких лет. Накануне Дня победы и в декабрьские дни, когда мы отмечаем начало наступления наших войск под Москвой.

Участники мероприятия возложили венки и цветы к мемориалу, почтив минутой молчания память погибших защитников Отечества. - Мы должны помнить 1941 год и ту ситуацию, которая сложилась на фронте именно в тех местах, где мы сейчас находимся. Перед Москвой фактически никаких войск уже не осталось, тогда было принято решение поднять под ружье тех, кто не носил форму. Всех тех, кто работал в сберегательных кассах, финансовых учреждениях и сберкассах Роструд. Именно из них была сформирована 4-й дивизия народного ополчения. Многие из этих людей впервые в жизни взяли оружие, и почти все они погибли. Но они не отдали Москву.

Очень важно, чтобы мы сегодня это помнили, - сказал на торжественном митинге Станислав Кузнецов. В честь героически павших бойцов военнослужащие Наро-Фоминского гарнизона дали салют, а в небо были запущены десятки воздушных шаров. Местные творческие коллективы исполнили песни военных лет. Кроме того, на аллее славы мемориала участниками митинга были высажены деревья. По окончанию официальной части все собравшиеся могли отведать настоящей солдатской каши, приготовленной военными поварами в развернувшейся полевой кухне.

На месте мемориала, в братской могиле, захоронены более 200 военнослужащих 4-й дивизии народного ополчения. На 98 % она состояла из добровольцев - сотрудников Наркомфина СССР, Госплана РСФСР, редакций газет, типографий и других учреждений и ведомств, расположенных в Куйбышевском районе Москвы.