Российские артисты засобирались на Украину после победы Зеленского

Звезды российского шоу-бизнеса поздравили с победой на президентских выборах Украины Владимира Зеленского. Свои пожелания они оставили в соцсетях. Мол, теперь многие артисты смогут свободно ездить на родину с концертами.

Николай Басков

nikolaibaskov Поздравляю будущего президента Украины с победой

Певец опубликовал пост с поздравлением и выразил надежду на отмену запрета выступлений на Украине. Золотой голос России признался, что уже пять лет не может встретиться со своими украинскими друзьями и поклонниками, поскольку его не пускают в страну. "Поздравляю будущего президента Украины с победой! Надеюсь, в ближайшее время после пятилетнего запрета и разлуки появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками", - написал артист. Басков внесен в черный список СБУ в январе 2017 года за поддержку политики Москвы и выступления в Крыму.

Влад Топалов

vladtopalovofficial Влад Топалов сделал перепост сообщения своей супруги Регины Тодоренко

Певец внесен в черный список в июне 2017 года за выступления в Крыму. "Ура! Я искренне поздравляю Владимира с этой победой. Имел удовольствие вместе работать и общаться! Я желаю ему успеха, терпения, мудрости и силы! С Богом! Мы все очень верим в лучшее и в дружбу наших народов! Я лично заинтересован в переменах, так как мне запрещено летать в Украину. А я бы очень хотел побывать на родине своей жены, увидеть ее дом, школу, двор.... и , конечно, познакомить сына с прадедом. Он так мечтает об этом. Да и я сам! Вот! Политика - не шоу-бизнес. Мы все это понимаем! Но я уверен, что Владимир сделает все, что нужно! Он умный, талантливый, честный и открытый человек! Дай Бог ему удачи", - написал артист.

Регина Тодоренко

Телеведущая, которая в Москве вышла замуж за российского певца Влада Топалова и родила ему сына в России, также обрадовалась такому исходу выборов. "Ну, с Богом! И пусть наступит Мир. Все люди разумные и понимают, что ни завтра, ни послезавтра, может быть даже ни через год больших изменений ждать не придется, но мы верим, что постепенно все станет на свои места", - написала артистка.

Наташа Королева

koroleva__star Хочу поздравить Владимира Зеленского

Уроженка Киева, которой в 2016 году закрыли въезд на территорию Украины на пять лет из-за песни "Маленькая страна", призналась, что лично знакома с Владимиром Зеленским. Она выразила надежду, что на посту главы государства артист останется порядочным человеком. Певица добавила, что ее "запрещают и закрывают" на Украине из-за политики, но сейчас она верит в то, что ситуация изменится. "Хочу поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах! Шо сказать, молодец, сделал всех красиво!", - написала артистка.

Лолита Милявская

lolitamilyavskaya Чтобы опять не начали говорить, что это мы Трампа выбрали, лучше ничего не писать

Певица записала ролик, в котором отметила, что уже выезжает в Киев, так как теперь с нее снимут запрет на въезд на Украину. "Ну все, я уже вылетаю в Киев. Думаю, дорога будет открыта, мне и всем артистам, всем деятелям культуры. Потому что мы все снимались в проектах Владимира Зеленского. Что греха таить? Мы все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка. На самом деле совершенно серьезно хочется сказать: я желаю своей родине только самого лучшего. И желаю, чтобы Владимир Зеленский не сдал свои позиции. Очень хочется верить, что Украина приобрела классного политика", - высказалась Лолита. При этом она посоветовала Зеленскому "не жечь мосты", имея в виду его карьеру в "Квартале".

Дима Билан

bilanofficial Не так уж я и далеко от политики, хотя держусь своего берега. Но массовая культура - это, как никак, тоже сфера влияния...

Поп-исполнитель, также внесенный в "черный список" СБУ из-за посещения Крыма, пожелал Зеленскому верить в то, что один человек может изменить ход истории. "Просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побежденных видеть не хотелось бы, - написал артист. - Я помню в начале 2000-х некоторые сценарные приготовления к большой премии. И теперь, можно сказать, по-человечески рад этой небольшой, но все-таки совместной работе над сценарием, где мне довелось даже что-то вести! Успехов вам и желаю успехов нашему движению стран друг к другу, не умоляя ни чьих достоинств".

Светлана Лобода

Певица назвала результаты выборов на Украине "шикарным поворотом". "Шикарный поворот! Владимир, мы в Вас верим", - написала 36-летняя уроженка Киева.

Андрей Малахов

malakhov007 У кого 72,5%, а у кого 72,5 кг...

"У кого 72,5% , а у кого 72,5 кг. Поздравляю! Этот подход - подход надежды!", - написал телеведущий, который надел майку с цифрой 72,5.

Ирина Горбачева

irina_gorbacheva Я рада! У меня слезы!

Актриса, которая родом из Мариуполя тоже рассыпалась в комплиментах. "У меня слезы! Я горжусь тобой и что ты, Украина, моя родина, выбрала человека, а не политика. Не в обиду тем политикам, кто до сих пор сохранил сердце живым, но таких единицы. И вот… Человек! Человек, которому хочешь верить, сердцем болеешь и плачешь! Жизнь нам все потом расскажет, но сегодня я романтик, и сегодня в моей душе появилась надежда! Украина! Люди! Сколько бы раз я ни приезжала, я всегда думаю об одном: «Даже если меня не пустят, мою Украину у меня никто не сможет отнять! Свободную! Честную! Готовую идти и верить!» Владимир, в которого верю!", - написала звезда фильма "Аритмия".

Как писал сайт kp.ru, на Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.