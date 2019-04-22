"Голос.Дети": кто победит в шестом сезоне?

В минувшую пятницу в проекте стартовал этап прямых эфиров и зрительских голосований. Заодно окончательно определился состав финалистов. К уже вышедшим в заключительный раунд шести исполнителям добавились еще трое. Напомним, от команды Пелагеи напрямую в финал попали Мариам Абделькадер и Валера Кузаков, от команды Валерия Меладзе - Ержан Максим и Миша Григорян, от команды Светланы Лободы (на фото) - Роберт Багратян и Нино Чеснер. В предпоследнем выпуске зрители определяли еще трех финалистов - их выбирали из числа тех, кто выиграл «Поединках», но потерпел неудачу на стадии «Песня навылет». Счастливчиками стали Рената Таирова (команда Пелагеи), Анастасия Сисаури (команда Меладзе) и Микелла Абрамова (команда Лободы).

Ну а в финале станет ясно, кто присоединиться к великолепной пятерке вокалистов, побеждавших в проекте «Голос. Дети» прежде. Напомним, в первом сезоне успех отпраздновала Алиса Кожикина, во втором поздравления принимала Сабина Мустаева, затем лучшим стал Данил Плужников, передавший, в свою очередь, эстафету Елизавете Качурак. Ну а прошлогодним триумфатором проекта стал Рутгер Гарехт.

Первый канал, «Голос. Дети», финал. 26 апреля, 21:30