Сериал «СМЕРШ»: Советские разведчики против немецких шпионов

История, которая начинается 21 июня 1941, разбита на три четырехсерийных новеллы и охватывает разные периоды Великой Отечественной войны. В центре сюжета - противостояние двух разведчиков экстра-класса, немца Конрада фон Бютцева и нашего Георгия Волкова. Бютцева сыграл Олег Фомин ("Меня зовут Арлекино", Next), который, кстати, стал еще и режиссером фильма. Роль Волкова досталась звезде "Ворошиловского стрелка" и "Личного номера" Алексею Макарову. Также в картине снялся известный по сериалам "Глухарь" и "Карпов" Владислав Котлярский.

По словам Алексея Макарова, в картине будет немало трюков и погонь, но многочисленные элементы жанра "экшн" не помешали авторам максимально убедительно воссоздать на экране военное время. Актер уверен, что даже если знатоки обнаружат какие-то неточности (например, в костюмах героев), фильм все равно должен зрителям понравится. Им остается лишь запастись необходимым любому разведчику терпением, ведь все 12 серий "СМЕРШа" мы увидим в один день.

РЕН ТВ, "СМЕРШ», 28 апреля, 12.00