2019-04-22T16:33:50+03:00
Политика

Медведев ввел послабления для застройщиков

Строительные компании смогут работать по старым правилам, если дом на треть готов
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Как пояснил Медведев, новые правила в жилищном строительстве не должны «заморозить» ранее начавшиеся стройки, где используются средства дольщиковКак пояснил Медведев, новые правила в жилищном строительстве не должны «заморозить» ранее начавшиеся стройки, где используются средства дольщиковФото: REUTERS
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое вводит послабления для застройщиков многоквартирных домов. Им можно будет не переходить на проектное финансирование стройки (новые правила начнут действовать с 1 июля), если дом готов более чем на 30%.

Напомним, что с 1 июля российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на специальных счетах. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода дома в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Как считают в кабмине, введение проектного финансирования в строительстве должно исключить появление новых обманутых дольщиков.

- Но мы решили сделать исключения, в ряде случаев позволив продолжать строительство объектов без использования специальных заблокированных накопительных счетов - или как их называют еще на иностранный манер счетов эскроу, если эти проекты отвечают двум критериям, - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник в подмосковных «Горках».

Первый критерий: степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%. Второй - количество заключенных договоров долевого участия должно быть как минимум 10% от количества жилых и нежилых помещений в жилом доме.

Как пояснил Медведев, новые правила в жилищном строительстве не должны «заморозить» ранее начавшиеся стройки, где используются средства дольщиков.

- Люди должны получить ключи от своих квартир. Именно поэтому вводятся послабления, - сказал Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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