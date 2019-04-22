Медведев ввел послабления для застройщиков

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое вводит послабления для застройщиков многоквартирных домов. Им можно будет не переходить на проектное финансирование стройки (новые правила начнут действовать с 1 июля), если дом готов более чем на 30%.

Напомним, что с 1 июля российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на специальных счетах. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода дома в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Как считают в кабмине, введение проектного финансирования в строительстве должно исключить появление новых обманутых дольщиков.

- Но мы решили сделать исключения, в ряде случаев позволив продолжать строительство объектов без использования специальных заблокированных накопительных счетов - или как их называют еще на иностранный манер счетов эскроу, если эти проекты отвечают двум критериям, - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник в подмосковных «Горках».

Первый критерий: степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%. Второй - количество заключенных договоров долевого участия должно быть как минимум 10% от количества жилых и нежилых помещений в жилом доме.

Как пояснил Медведев, новые правила в жилищном строительстве не должны «заморозить» ранее начавшиеся стройки, где используются средства дольщиков.

- Люди должны получить ключи от своих квартир. Именно поэтому вводятся послабления, - сказал Медведев.