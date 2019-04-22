С Божьей помощью: Как на ТВ отметят Пасху

Пасха - идеальный для телепродюсеров повод наполнить эфир контентом, так или иначе связанным с верой. Не пропустите документальные фильмы "Тайна Пасхальной вечери" (26 апреля, ТВЦ, 0:40), "Блаженная Матрона" (28 апреля, ТВЦ, 15.00) и "Святая Матрона. Приходите ко мне, как к живой" (28 апреля, Первый, 10.15), а также четыре ленты из цикла "Проповедники" - "Митрополит Амфилохий", "Протоирей Павел Адельгейм", "Академик Сергей Аверинцев" и "Протоирей Александр Мень" (27 апреля, Культура, 11.30, 13.25, 15.20 и 16.45).

Традиционен в своем отношении к религиозным праздникам НТВ: в эти дни здесь всегда появляются боевики "Настоятель" и "Настоятель 2" (27 апреля, 0.00 и 2.00), повествующие об экс-бандите, ставшем священником. Стоит отметить и нестандартный подход канала "Россия 1", 27 апреля предлагающего сразу две мелодрамы, главные героини которых носят имя Вера ("Жизнь без Веры", 11.40, и "Напрасные надежды", 13.40).

Но, конечно же, главным телесобытием станет трансляция Пасхального Богослужения в храме Христа Спасителя (27 апреля, "Россия 1", Первый, 23.30), которое прокомментирует заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Алексей Светозарский. Также в обязательной программе - прямая трансляция Схождения Благодатного огня (27 апреля, НТВ, 13.15), которая будет вестись из Иерусалима.