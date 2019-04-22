Николаев вышел в свет после сотрясения мозга

Юрий Николаев впервые вышел в свет после госпитализации. Знаменитый телеведущий появился на вечеринке Московского международного кинофестиваля.

Юрий Николаев появился на церемонии вручения премии "Аванс" в рамках ММКФ. На мероприятии отмечали достижения лучших российских артистов. На вечеринке традиционным считается белый дресс-код, поэтому телеведущий пришел в светлом пиджаке. Выглядел он прекрасно, много улыбался и шутил, как будто и не было госпитализации.

Николаев не любит распространяться о своем состоянии здоровья, предпочитая скрывать детали самочувствия от окружающих. Однако месяц назад стало известно, что 70-летнего телеведущего экстренно увезли в больницу после внезапной потери сознания. Врачи диагностировали у артиста сотрясение мозга и множественные гематомы на лице, пишет "СтарХит".

Элеонора Николаева заявила, что супруг не терял сознания и даже не посещал больницу. Сам артист поспешил заверить поклонников, что с ним все в порядке.

По некоторой информации, в прошлом месяце ведущему поставили "синокопальное состояние", при котором обморок может случиться в любой момент, и это нельзя предсказать. Причиной диагноза назвали проблемы с сосудами головного мозга.

Два года назад Юрий Николаев признался Андрею Малахову, что сражается с онкологическим заболеванием. "Это случилось лет 11-12 назад. Через пять лет случился рецидив, потом еще один, - делился он с телеведущим.- В чем причина моего заболевания, я не знаю".

На диагноз могла повлиять наследственная предрасположенность Николаева. "Моя мама скончалась от рака, возможно, это наследственная предрасположенность. Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение. Это так и происходит. Да, мне страшно, но жить-то надо. Я хочу жить", - заявлял Юрий. Вера и поддержка супруги помогли телезвезде побороть недуг.