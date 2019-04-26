Числа, меняющие жизнь

Плюсуемся

Есть способ определить свое счастливое число — обратиться к нумерологии. Основной принцип — сложение чисел и сведение их к элементарным. Действовать нужно так, берете свой день рождения — скажем, 10 апреля. Значит: 10 (день) плюс 4 (месяц) равно 14. Затем 1 плюс 4 равно 5. Далее смотрите значение цифры 5. В нумерологии финальным элементарным числам — от 1 до 9 включительно — приписывают определенные свойства, образы, характеристики.

Такой «математике» можно подвергнуть любые личные сведения: год рождения, номер мобильного телефона, номер квартиры.

Верить или нет — дело каждого. Вот популярная актриса Пенелопа Крус — верит. Более того, подсказанные ей нумерологией числа стали рисунком татуировки — «883» красуется на правой лодыжке оскароносной испанки. Причем, по ее собственному признанию, именно восьмерка обещает ей удачу, поэтому актриса решила усилить эффект и «опубликовала» ее дважды.

По наследству

Бывает, что счастливое число достается… по наследству. Так случилось с аргентинским футболистом Лионелем Месси. В 2008-м вместе с ролью нападающего и по совместительству капитана испанского клуба «Барселона» ему достался игровой номер 10. Ранее этот номер шесть лет принадлежал Роналдиньо — не менее звездному спортсмену.

Месси. Фото: GlobalLookPress

Месси полученное «наследство» не только не растерял, а приумножил. «Лучшая десятка» — так очень скоро прозвали его фанаты «Барсы». Сегодня Месси — кумир миллионов. Чтобы его увидеть, фанаты готовы на все. Например, бывший моряк из Южно-Сахалинска Николай Кунгурцев даже выиграл в лотерею, чтобы попасть на матч с участием любимого Лионеля. Выигрыш 155 000 000 рублей в лотерею «Гослото «6 из 45» позволит Николаю исполнить мечту и посетить матч с участием заветного десятого номера.

Просто «отлично»

Продолжите фразу: «Шанель номер…»? Верно, пять. Хотя номерных ароматов у парфюмерного бренда больше: есть и N°19, и N°22, и N°31. Но кутюрье Габриэль Шанель была по-особенному расположена к цифре 5 и сделала так, чтобы весь мир захотел стать «отличником».

Все началось в 1920 году, когда мадемуазель задумала «духи для женщины, которые пахнут как женщина». И пригласила к сотрудничеству Эрнеста Бо. Парфюмер создал несколько вариантов композиций. Шанель остановила свой выбор на варианте номер 5. В 1921 году свет увидел аромат Chanel N°5, ставший самым популярным ароматом на планете. Каждые полчаса в мире продается один флакон с этим ароматом.

Фото: GlobalLookPress

Но это не единственная пятерка в жизни Коко Шанель. Была еще и культовая модель сумки на цепочке «2.55» — презентация аксессуара состоялась в феврале 1955 года. Сама мадемуазель называла любимыми ровно пять цветов: черный, белый, бежевый, золотой и красный. Color-квинтет до сих пор является базовым для модного дома.

Откуда у Шанель мистическая привязанность к этому числу? Говорят, что еще в начале карьеры гадалка предсказала Габриэль, что именно цифра 5 принесет ей успех. Так и случилось.

Моя семья — мое богатство

Скептики могут возразить: «Все это примеры из жизни звезд шоу-бизнеса, спорта и мира моды, а как же простые люди?» Что ж, среди них тоже немало тех, кто верит в магию чисел. Более того — испытал на себе.

Для Евгения Соложнина из Свердловской области волшебными числами, изменившими жизнь, стали дни рождения близких. Во-первых, в буквальном смысле: создание семьи и рождение детей — эти события точно рядовыми не назовешь. Во-вторых, помогли выиграть в лотерею внушительную сумму. Участвуя в 8480-м тираже лотереи «Гослото «5 из 36», мужчина отметил: 15, 21, 13, 28, 2 и 1. Все эти числа — дни рождения его родных и близких. И (та-дам!) он выиграл 5 423 900 рублей. Лотерейный миллионер планирует разделить сумму между родственниками, шутит: «Вместе выиграли, вместе и тратить будем».

Назло приметам

Знаете, что такое трискайдекафобия? Это болезненная боязнь числа 13. Действительно, кто-то страшится «пятницы, 13-го», кто-то не решается жить в квартире №13, третьи, если есть выбор, ни за что не сядут в самолете на 13-е место.

Но также найдутся и те, кто скажет: «Для меня 13 — счастливое число!» Например, победитель 9850-го тиража лотереи «Гослото «5 из 36»! Дело в том, что он угадал числовую комбинацию, которая начиналась именно с числа 13. А еще там были следующие числа : 3, 28, 19, 33 и 3. Итог — суперприз в размере 3 356 280 рублей разыгран! Победитель пока так и не приехал оформить свой выигрыш. Единственное, что пока известно, — счастливчик из Москвы. Возможно он сделает это 13 апреля или 13 мая. Время есть, но лучше не тянуть. Претендовать на получение выигрыша по закону можно в течение шести месяцев со дня розыгрыша. Ну а главное — нам не терпится узнать об отношении победителя к числу 13.

Тест на везение

У вас тоже есть любимые и счастливые числа и вы готовы испытать удачу в лотереях «Гослото»? Купите билет одним из удобных способов: в фирменном лотерейном киоске, розничной точке продаж, отделении Почты России, на официальном сайте «Столото» или в мобильном приложении и отметить числа в игровых полях. Дождитесь результатов розыгрыша. Удачи!