Названы регионы, откуда чаще всего уезжают россияне

За три последних года россиян стало больше всего на 236 тысяч человек (0,16%). При этом смертность превысила рождаемость на 355 тысяч. В плюс статистику вытащили только получившие гражданство мигранты. На начало этого года население России насчитывало около 146,7 миллиона человек.

Лишь в 25 регионах численность населения за эти три года выросла, в остальных 60 - сократилась (см. «Только цифры»). Как отмечают исследователи, очень часто люди уезжают из северных регионов и с Дальнего Востока. В то же время наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской (минус 46,7 тыс. человек) и Нижегородской (минус 45,7 тыс.) областях. Такой данные приводятся в исследовании РИА Новости

Больше всего людей едет в Москву и Санкт-Петербург. Они лидируют по числу мигрантов. Кроме того, там велик и естественный прирост населения (превышение рождаемости над смертностью).

- Анализ показателей свидетельствует об устойчивом росте населения в столичных и экономически развитых субъектах РФ с высоким уровнем жизни, крупных агломерациях, значительно прирастающих за счет миграции, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости, - отмечается в исследовании.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где стало больше жителей...

Севастополь +6,46%

Ингушетия +5,2%

Чечня +4,5%

Тюменская область +4,41%

Ленинградская область +3,88%

... а где меньше

Еврейская автономная область -3,72%

Магаданская область -3,53%

Тамбовская область -3,27%

Курганская область -3,16%

Республика Коми -3,1%

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