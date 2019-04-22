Ольга Кабо вышла в свет с подросшим сыном

В «Москвариуме» на ВДНХ отшумел «Фестиваль сказок». На период проведения мероприятия самый большой в Европе океанариум превратился в волшебную подводную страну.

Фестиваль посетили звезды отечественного кино и шоу-бизнеса: Ольга Кабо, Мария Луговая и Сергей Лавыгин, Владислав Котлярский, Юлия Галкина, Николай Цонку, Настя Князева — юная российская телеведущая, названная в 2017 году британской газетой The Daily Mail самой красивой девочкой в мире. Все артисты приезжали на фестиваль со своими детьми.

51-летняя Ольга Кабо после долгого перерыва показала своего подросшего сына Витю, которого родила в 44 года.

Ольга Кабо вышла в свет с подросшим сыномФото: предоставлено пресс-службой

Актриса признается, что материнство в зрелом возрасте приносит больше радости.

- Я родила свою дочь Танечку, когда мне было 30 лет. То есть уже тогда я была не очень юна... Так что оба ребенка появились у меня уже в сознательном возрасте, - рассказывает Кабо.-Дело вообще не в возрасте, а в том, что девочка и мальчик требуют разного подхода. С дочкой, может быть, я даже была более строга, потому что на своей шкуре испытала, как непросто быть девочкой, девушкой, женщиной... А с мальчиком мне намного проще - я вместе с ним учусь всем мальчишеским прибамбасам, играм, увлечениям- у меня возникают совершенно другие эмоции. Я своего рода первопроходец в воспитании маленького мужчины, мне все впервой, а от этого очень интересно. Витюня ласковый, очень тянется ко мне. Таня была более сдержанна в своих эмоциях и проявлениях любви ко мне, даже странно... С дочкой я была более неуверенной, потому что она была первая, сейчас у меня уже второй дубль, и мне гораздо проще.

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