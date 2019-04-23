Самые опасные болезни отступают

Здоровье населения — это не абстрактное понятие. Это реальное противостояние врачей и науки с тяжелыми болезнями, уносящими жизни людей. Самые опасные противники – так называемые социально-значимые заболевания, представляющие угрозу для большого количества людей. Это не только опасные инфекции, такие как туберкулез, вирусный гепатит, ВИЧ, но и неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые (инфаркты и инсульты), онкологические, диабет и хронические респираторные болезни, такие как ХОБЛ и астма.

Борьба с социально-значимыми заболеваниями всякий раз представляет собой очень масштабную задачу и требует многоуровневых усилий и проведения системной государственной политики.

Туберкулез – старый сосед и изворотливый враг

Самая опасная инфекция на Земле – это не ВИЧ и не малярия. Самая опасная инфекция на Земле – туберкулез. Каждый год в мире от него умирает почти два миллиона человек. В середине прошлого века, после открытия антибиотиков, казалось, что победа над туберкулезом близка. Но болезнь оказалась опаснее, чем думали. Возбудитель туберкулеза – знаменитая «палочка Коха» – быстро приспосабливается к противобактериальным препаратам. В результате возникают и распространяются всё более опасные формы туберкулеза: с множественной и широкой лекарственной устойчивостью.

Вред, наносимый туберкулезом человечеству, настолько велик, что угрожает развитию цивилизации на всей планете. Поэтому глобальная борьба с туберкулезом координируется на уровне Организации Объединенных Наций. В соответствии с Целями устойчивого развития, принятыми ООН, к 2035 году заболеваемость туберкулезом в мире должна сократиться на 90%, а смертность от него — на 95%. Но несмотря на все глобальные усилия, ситуация меняется к лучшему очень медленно. Всемирная организация здравоохранения регулярно публикует негативные прогнозы распространения туберкулеза. В нашей стране дело осложняется еще и тем, что Россия относится к числу регионов с традиционно высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.

Ответом на этот вызов стало проведение системной государственной политики на самом высоком уровне. Борьба с туберкулезом вошла в число основных государственных приоритетов в сфере здравоохранения, наряду с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она потребовала объединения усилий в различных сферах: в науке, в медицине, в экономике и социальной политике. Такой подход получил название многосекторального и стал российским ноу-хау в противостоянии этому тяжелому социально опасному заболеванию.

Прежде всего, в российской фтизиатрии была выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи: амбулаторное звено, специализированные медорганизации и в особо сложных случаях — профильные региональные центры и федеральные научно-исследовательские институты.

Лечебные учреждения были оборудованы по последнему слову техники: от цифровых флюорографов до лабораторных тестов. Был разработан и внедрен федеральный регистр лиц, больных туберкулезом, который служит для контроля качества оказания медицинской помощи, обеспечивает последовательность и преемственность в лечении пациентов.

В России используют новые, значительно более эффективные методы выявления и диагностики туберкулеза у детей и взрослых. Для сравнения: старый метод – всем известная реакция Манту – эффективен лишь для 60% населения, а отечественный диагностический комплекс Диаскинтест — для 95%.

Особое внимание уделяется работе с группами риска: бездомными, наркоманами и пациентами, инфицированными ВИЧ. Свою немалую роль в этом играют социальные службы.

Очень важно, что вся медицинская помощь, касающаяся борьбы с туберкулёзом, – от диагностики до лечения и реабилитации – оказывается российским гражданам бесплатно.

Системная работа позволила переломить ситуацию. По данным ВОЗ, в течение последних лет наша страна стала мировым лидером по темпам снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. С 2012 года заболеваемость снизилась на 35%, а смертность – в 2,3 раза, что в 5 раз превышает среднемировую динамику. Сегодня Россия совместно с Всемирной организацией здравоохранения оказывает поддержку 18 странам мира с высокими показателями заболеваемости, распространенности и смертности от туберкулеза.

Российский многосекторальный подход к борьбе с туберкулезом получил признание во всем мире. Он лег в основу политической декларации, принятой на первом в истории Совещании по борьбе с туберкулезом Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшемся в сентябре 2018 года.

ВИЧ: эпидемия локализована

В последние годы во всем мире сложилась достаточно напряженная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции. Этому заболеванию в России уделяется, можно сказать, беспрецедентное внимание. Впервые Минздравом совместно с экспертным сообществом была разработана национальная стратегия борьбы с ВИЧ-инфекцией. С 2016 года она реализуется во всех регионах России.

Важное условие успеха в борьбе с вирусом иммунодефицита человека — своевременная диагностика. В прошлом году тест на ВИЧ прошли 38 млн россиян – это на 12% больше, чем в 2017 году, и уже составляет более четверти населения страны. Такого охвата удалось добиться за счет информирования населения, проведения специальных акций при поддержке крупных российских компаний, таких как РЖД и ГАЗ, целенаправленной работы с группами риска при содействии НКО.

Серьезную проблему раньше представляла организация в регионах бесперебойного обеспечения инфицированных ВИЧ пациентов препаратами антиретровирусной терапии. Не все регионы с ней справлялись. Поэтому в прошлом году Минздрав принял стратегическое решение по централизации закупок этих препаратов. В результате не только закупки стали проводиться по четкому графику, но и снизилась стоимость лекарств. Лечение одного пациента стало обходиться в среднем вдвое дешевле. Полученная экономия позволила увеличить до 60% охват ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерным наблюдении, антиретровирусной терапией.

Благодаря принятым мерам удалось, например, почти полностью перекрыть так называемый «вертикальный» путь передачи ВИЧ: от матери к ребенку. Сегодня заражение ребенка от инфицированной матери происходит только в 1,5% случаев. Но главное, в России удалось стабилизировать эпидемиологический процесс – количество новых случаев заражения вирусом впервые перестало расти. Последние три года оно держится на уровне 86 тыс. человек, несмотря на резкий рост охвата населения тестированием на ВИЧ. Это дает основание надеяться, что дальше число вновь заразившихся будет только снижаться.

Системное вакцинирование избавляет страну от инфекций

Опасные, но менее изворотливые инфекции удалось сильно потеснить и даже полностью победить системным вакцинированием населения в детском возрасте. Так, за последние семь лет в России вдвое сократилась заболеваемость острым гепатитом B. А в начале этого года Всемирная организация здравоохранения документально подтвердила, что по итогам 2015–2017 годов Россия полностью избавилась от вируса краснухи, чем внесла значительный вклад в победу над этой болезнью во всей Европе.

Вклад нашей страны в противодействие опасным инфекциям высоко оценен на международном уровне. В сентябре прошедшего года Министр здравоохранения России Вероника Скворцова вошла в состав созданного по инициативе ВОЗ Совета по мониторингу глобальной готовности к вспышкам инфекций, пандемиям и другим чрезвычайным ситуациям.

Главный враг отступает

И все же главный противник медицины в борьбе за здоровье – неинфекционные или «хронические» заболевания. Именно они являются причиной 71% всех случаев смерти в мире. При этом самыми опасными из них являются четыре группы: сердечно-сосудистые заболевания, от которых каждый год умирает 17,9 миллионов человек, онкологические (9 млн случаев смерти), респираторные (3,9 млн случаев) и диабет (1,6 млн случаев). Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, наряду с туберкулезом, входят в тройку государственных приоритетов России в здравоохранении.

Особенностью неинфекционных заболеваний является то, что они во многом предотвратимы и поддаются эффективному лечению при раннем выявлении и соблюдении методик. Именно поэтому в России с 2013 года проводится массовая диспансеризация всего населения, задача которой как раз и состоит в том, чтобы вовремя выявить и начать лечить хронические болезни, не дожидаясь развития тяжелых состояний. Это касается не только сердечно-сосудистых заболеваний, например, но и онкологических, еще недавно считавшихся неизлечимыми. Так, в 2018 году в состав диспансерного обследования были включены три современных онкологических скрининга на наиболее распространённые виды рака. В итоге в прошлом году более 56% злокачественных новообразований выявлены на первой и второй стадиях, на которых большинство видов рака сегодня поддается лечению. В сочетании с внедрением новых методов лечения в прошлом году впервые в истории нашей страны удалось снизить смертность от новообразований. Пока только на 0,6%. Но это – только начало.

Трехуровневая система оказания медицинской помощи, на которую переходит российское здравоохранение, изначально рассчитана на создание условий для внедрения методов передовой медицины в массовую врачебную практику. Для этого на втором уровне системы, как правило, на базе крупных межрайонных медучреждений создаются и оснащаются специализированные медицинские центры, использующие такое оборудование и такие методы диагностики и лечения, которые раньше существовали в считанных экземплярах и оставались за стенами медицинских НИИ и крупнейших клиник.

Сеть таких специализированных сосудистых центров начала создаваться с 2008 года. Она кардинально перестроила всю систему оказания медицинской помощи при сосудистых катастрофах – инфарктах и инсультах. Сейчас в России функционируют более 600 сосудистых центров. Они расположены так, чтобы время доставки пациента из любого населенного пункта не превышало 30–40 минут. Благодаря этим центрам смертность от инсультов снизилась на 25%, а от инфарктов миокарда – на 14%.

Подобную же систему планируется в ближайшее время выстроить и по онкологии. «Мы планируем создать амбулаторные онкологические службы при всех многопрофильных стационарах и крупных поликлиниках», – рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Сегодня Россия – в числе мировых лидеров в борьбе с неинфекционными заболеваниями. Наша страна является сопредседателем Независимой комиссии высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и оказывает помощь в разработке национальных политик в области профилактики и борьбы с НИЗ различным странам мира.

В сентябре 2018 года авторитетный медицинский журнал «Ланцет» отметил Россию как одну из немногих стран, которая, по прогнозам международных экспертов, может справиться с поставленной ООН задачей уменьшения на треть преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний.

ЗОЖ – не мода, а необходимость

Старая истина гласит: здоровье человека, прежде всего, зависит от него самого, от его привычек и образа жизни. Современные исследования уточнили: «прежде всего» – это более чем на 60%. Употребление табака, низкий уровень физической активности, злоупотребление алкоголем и нездоровое питание – все это приводит к развитию неинфекционных заболеваний и повышает риск смерти от них. Чтобы победить инсульты, инфаркты, диабет и другие неинфекционные болезни, надо изменить отношение людей к своему здоровью. Мотивировать людей заботиться о нем.

Минздрав активно проводит пропаганду здорового образа жизни и влияет на регулирование продаж товаров, наносящих вред здоровью. В результате этих действий с 2011 по 2018 год употребление табака взрослыми людьми в России сократилось на 22%, подростками – в 2,5 раза, а употребление алкоголя – с 18 до 9,3 литров на человека в год, то есть почти в два раза. Особенно важно, что это сопровождается серьезным сокращением числа алкогольных отравлений и появлением ощутимого позитивного тренда по респираторным заболеваниям.

В прошлом году укрепление общественного здоровья вышло на качественно новый уровень и стало частью национального проекта «Демография». В стране впервые начала формироваться система общественного здоровья, включающая разносторонние меры по мотивации граждан и созданию условий для ведения ими здорового образа жизни.