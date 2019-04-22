ВКонтакте открывает новый набор на программу стажировок

ВКонтакте начинает приём заявок на участие в новом наборе программы стажировок. 12 кандидатов, которые успешно пройдут отбор, на два месяца присоединятся к команде соцсети, смогут получить новые знания и реализовать свои идеи.

Стажировка начнётся 15 июля. Её участником может стать любой заинтересованный человек: неважно, школьник он или студент, работает в сфере IT или нет. Основное условие — успешно справиться с тестовым заданием. 8 команд примут от одного до трёх стажёров — они будут трудиться над реальными задачами, которые каждый день решают сотрудники ВКонтакте, и над экспериментальными проектами. Наставники введут в курс дела, поделятся знаниями и помогут реализовать идеи. За свой труд каждый стажёр получит денежное вознаграждение и бонусы: тематические сувениры и сертификат о прохождении программы.

Подать заявку на участие в программе можно до 26 мая включительно: vk.com/jobs

Итоги отбора и другие новости программы будут опубликованы в сообществе VK Education. Прочитать больше о командах и задачах, которые ждут стажёров, можно в статье: vk.com/@edu-vkontakte-na-praktike

Александр Константинов, технический директор ВКонтакте:

«ВКонтакте — одна из самых высоконагруженных платформ в России, которую создаёт техническая команда из 200 сильнейших сотрудников. В этом году мы решили пригласить 12 стажёров, которые будут работать вместе с нами, перенимать опыт и узнавать, чем живёт Команда ВКонтакте. Мы не смотрим на корочки, возраст или опыт работы — просто хотим найти достойных специалистов и дать им возможность развиваться».

Первая программа стажировок ВКонтакте прошла в 2018 году — тогда её участниками стали 12 человек, которые присоединились к трём командам. ВКонтакте регулярно поддерживает талантливых разработчиков, проводя соревнования и конкурсы для IT-специалистов, а также создавая образовательные программы. В 2018 году ВКонтакте выплатила 2,5 миллиона рублей победителям чемпионата по программированию VK Cup 2018 и запустила стипендиальную программу для преподавателей информатики и программирования из регионов VK Fellowship. Кроме того, с 2015 года ВКонтакте организует VK Hackathon — один из крупнейших хакатонов в России с общим призовым фондом 1,5 миллиона рублей.