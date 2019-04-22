- Алло, Геннадий Андреевич! С днем рождения вас Владимира Ильича!

- Привет! Взаимно!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704697" frameborder="0"></iframe> Геннадий Зюганов: «Только провокаторы и мерзавцы могут поднимать руку на Красную площадь и Ленина в Мавзолее».

- А у нас сегодня в «Комсомолке» и на сайте kp.ru вышел мой материал из Горок Ленинских. И я на сайте написал, что вот в Горки приехал Геннадий Андреевич Зюганов. А мне звонят и говорят – Геннадий Андреевич не доехал, был Рашкин. Я говорю – все равно не вычеркивайте товарища Зюганова, пусть остается, Геннадий Андреевич все равно приедет…

- Мы попозже приедем.

- Да, готовьте, говорю, бревнышко. Не вычеркнул вот я вас из репортажа-то!

- Ну, ладно… нет, нет, бревнышко уже готово.

- А как вы сегодня отметили День Рождения Ильича? Вот некоторые же опять про Ленина – выносить и Мавзолея вождя, не выносить…

- Ну, слушай, мы сегодня были на Красной площади, несколько тысяч человек, приехали люди со всех окраин и краев. Это удивительная дата – день рождения гения, одного из величайших умов, державника, справедливейшего человека, который всю жизнь отдал служению трудовому народу. Было прекрасно, погода чудная, журналистов, кстати, много было. Поприветствовали, поздравили.

Мы объявили начале подготовки к 150-летию со дня рождения Ленина в следующем году.

Приняли решение о награждении самых достойных Ленинскими премиями. У нас в этом году пятерка выдающихся коллективов и деятелей получила эти высокие награды. Рауль Кастро - за подвижничество и отстаивание идеалов социализма и гуманизма. Николай Губенко вместе с театром – целый институт, великолепные спектакли. Музей Великой Отечественной войны в Минске – потрясающий музей, если не были – посетите. Лучшее хозяйство Усолье Сибирское – там у тружеников самая высокая в стране зарплата – 108 тысяч, средняя, и полный социальный пакет. И Александр Кравец, первый секретарь нашего Омского обкома, человек, который 25 лет верой и правдой служит трудовому народу. Я поздравляю всех – и вас – с этим прекрасным праздником!

- Еще раз фамилию секретаря.

- Александр Кравец. Знаешь его.

- Конечно, конечно.

- Он умница, выступает в Думе великолепно.

- Значит, Ленина в Мавзолее не дадим трогать?

- Слушай, ты умный человек, понимаешь, только провокаторы и мерзавцы могут поднимать руку на Красную площадь и Ленина в Мавзолее.

- Согласен.

- А твой наказ выполню - поеду в Горки на субботник обязательно.

- Скажите, а стопочку в День рождения вождя мировой революции можно?

- Само собой, разумеется… сталинские сто грамм - фронтовые. Ленин - это и великий Октябрь, и наша Великая Победа, и космос. Ленин – это удивительное явление!

- Я сейчас посмотрел экспозицию в Горках, нужно обязательно вам съездить, они так все здорово сделали… Но - правда, убрали трубки курительные Марии Ильиничны… Я б не стал… ну, курила сестра Ленина и курила – чего убирать?

- Нет, в целом там прибавили. Они сделали великолепную экспозицию, посвященную Крупской. Великолепную просто.

- Да. С праздником! «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» Мы даже всю справочную информацию на сайте дали – как добраться, когда и какие музеи работают, сколько стоят экскурсии - все опубликовали.

- А мы сейчас завершаем подготовку к «красному маршруту» – китайцы очень уж просят… Великолепный маршрут.

- Правильно. Мы с вами на верном пути.

- Да. Верной дорогой идете, товарищи! Давай, Саш...

- Обнимаю. Счастливо!

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