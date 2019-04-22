В парке "Патриот" формируют Бессмертный полк

Мультимедийная галерея "Дорога памяти", где будут собраны несколько десятков миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны, будет создана в подмосковном парке "Патриот". Об этом сообщил в понедельник Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.

- Обращаю ваше внимание на то, что в парке "Патриот" будет открыт филиал Центрального музея Вооруженных Сил. Большой интерес посетителей вызовет уникальная площадка - мультимедийный комплекс "Дорога памяти", - заявил Шойгу.

По словам министра "экспозиция будет включать информационный массив, который объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов".

Министр предложил всем желающим через сайт Минобороны направлять сведения о своих родственниках, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Эта информация впоследствии пополнит мультимедийную галерею "Дорога памяти". Кроме того, информацию можно будет передать и через военные комиссариаты по месту жительства или по телефонам горячей линии Общественной приемной Минобороны.

Как стало известно "КП", "Дорога памяти" из 33 миллионов фотографий фронтовиков будет вести к новому армейскому храму, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По задумке военных "Дорога памяти" будет 1418 метров. Именно столько дней длилась Великая Отечественная война.

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