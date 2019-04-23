Голова Евгения Леонова, сурдокамера Юрия Гагарина и правительственный кабель: что тащат в пункты приема металла

В 2015 году несколько выходцев из Средней Азии вырвали бронзовый памятник Доценту на Мосфильмовской улице.

В 2018 году два умельца похитили сурдокамеру, в которой тренировался Юрий Гагарин, с охраняемой стоянки в Строгине (туда ее привезли перед реставрацией).

Три недели назад полицейские задержали двух мужиков, которые стырили кабель правительственной связи.

Но удивляет, что все эти предметы можно без проблем сдать на металлолом. Только кабель злоумышленники сдать не успели. Его изъяли и вернули в технологический коллектор у Большого Москворецкого моста.

НАДГРОБИЯ - ПЛОХАЯ ПРИМЕТА

В Москве функционирует 546 точек приема металла. Сворачиваешь на улицу Академика Челомея и оказываешься на пустыре. Там в полуразбитой кибитке меня встретил шустрый мужичок под 60. Зовут моего нового знакомого Василий. Металлолом принимает не первый год, как говорится, в теме.

Если не растекаться по древу, то общий смысл такой. Сдавать алюминий с медью стали гораздо меньше, ибо «все, что можно было украсть, уже украли». Но не принимать краденое не получится. Потому что проверить ту или иную вещь невозможно. То ли ее в мусорном баке нашли, то ли в Кремле слямзили. Участковый приходит чуть ли не каждый день. Приглядывает. Есть перечень предметов, которые нельзя брать.

- Особенно это касается могильных табличек, - рассказал Василий. - Во-первых, плохая примета. А во-вторых, они ворованные, как ни крути. А если сюда придут родственники умершего? Что я им скажу?

Под запрет также попадают канализационные люки, рельсы, памятники, герметически закупоренные емкости (внутри которых неизвестно что), боеприпасы и их комплектующие.

Если приемщик все-таки берет запрещенку, он рискует даже угодить за решетку (см. «Как наказывают серых приемщиков»).

Груды банок отправляют в специальный станок для прессовки, и сотни жестянок превращаются в слипшуюся пластину размером с ящик письменного стола.Фото: Павел КЛОКОВ

НА БАНКАХ НЕ РАЗБОГАТЕЕШЬ

Тут подошел мужик и высыпал на весы распиленные рамки от окон. Алюминиевые. Я поинтересовался, откуда они. Мужик уставился на Василия.

- Журналист, - буркнул тот, отсчитывая две сотни.

Клиент быстро спрятал деньги и ушел.

- А откуда столько пивных банок? - спросил я, заметив, как азиат в сапогах вынес на улицу порцию сплющенной прессом жести.

- Дворники собирают по улицам, - ответил Василий. - Но они очень тоненькие. Один килограмм стоит 55 рублей. В нем - 70 банок.

В другой день я заглянул в пункт приема на улице Матросская Тишина. Общаются скупщики крайне неохотно. Но все же мне удалось узнать, что точки с цветными металлами кочуют по Москве, как цыгане. Сегодня предприниматель в одном районе, завтра в другом. Многие прогорают, хотя стоимость аренды в таких медвежьих углах небольшая.

Опытные собиратели металла знают точки, в которых примут все. Вплоть до кремлевских звезд и церковных крестов с куполами. Все это оперативно распиливается и прячется. Потому что сотрудники полиции и правда частые гости в таких местах.

В пресс-службе столичного главка рассказали, что статистику по оштрафованным серым приемщикам не ведут. Но, по словам старшего участкового уполномоченного отдела МВД России по району Хорошево-Мневники Рафаэля Абдулина, такая работа ведется постоянно - не реже одного раза в месяц.

- У приемщиков должны быть в наличии лицензия (на прием черного или цветного металла), кассовый аппарат и дозиметр, - сообщил «КП» полицейский. - В случае их отсутствия составляется административный материал.

Бронзового героя Леонова из «Джентльменов удачи» распилили на куски. Позже точную копию скульптуры вернули на место. Фото: Первый канал , sledcom.ru

ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ

«А нужен ли документ?»

После того как я начал интересоваться этой темой, меня во всех соцсетях атаковали объявления о сборе металлолома. «Вывезем за 45 минут». «Экспресс-вывоз». «Моментальные выплаты».

Я позвонил по первому попавшемуся номеру и сказал, что у меня есть несколько километров телефонного кабеля.

- ТРП? - поинтересовался мужской голос.

- Пожалуй, ТРП, - ответил я неуверенно.

- Два по ноль четыре?

- Можно и так сказать...

- Привозите.

- А нужен ли документ на этот кабель? У меня просто нет...

- Ничего не нужно. Приезжайте. Паспорт хоть есть?

- Паспорт есть.

- Ждем.

Как наказывают серых приемщиков

- Ответственность может быть и административной, и уголовной, - пояснил «КП» адвокат Владимир Постанюк. - Административка наступает в случае, если нет лицензии и если не соблюдаются нормы работы с металлом (штраф для предпринимателей - от 2 до 8 тысяч руб., для организаций - от 50 до 200 тысяч руб.). Также возможна приостановка работы до 90 суток и конфискация предметов. Уголовная ответственность возможна в случае причинения крупного ущерба по статье 171 УК РФ - штраф от 100 тысяч до 500 тысяч руб., либо лишение свободы на срок до 5 лет. Нелегалов можно выявить на сайте налоговой службы, проверить правовой статус, зарегистрировано ли физическое лицо в качестве индивидуального предприятия или же компания в качестве юридического лица. На сайте госуслуг можно проверить наличие лицензии.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Нелегальных точек почти нет»

- Многие считают, что сбор металлолома полностью криминализирован, - рассказал «КП» член ассоциации «Вторичный ресурс», редактор портала «Отходы.ру» Алексей Масленников. - На самом деле это не так. Такие предприятия находятся под жестким контролем полиции. Да, иногда где-нибудь появятся залетные ребята, но долго их бизнес не живет. На всяких тематических конференциях у нас, наоборот, говорят, что в этой сфере к предпринимателям слишком много требований. Нужно получить лицензию. А ее не дают просто так. Кроме оборудования, нужен специалист, который разбирается в радиационной безопасности, взрывобезопасности и так далее. Еще иногда путают бытовой металлолом с промышленным. Да, в первом случае нельзя сдавать рельсы или какие-то редкие сплавы. А во втором это распространено. Например, демонтируют завод. И все, что металлическое, уходит в такие пункты. Как правило, в Подмосковье. Потом металл отвозят на металлургические комбинаты. Чаще поездами. Реже фурами.

КСТАТИ

Лицензию на прием металлолома (и черного, и цветного) в Москве выдает Департамент природопользования и окружающей среды.

- Потом наши инспектора проверяют выполнение условий лицензии, - пояснили в пресс-службе департамента. - Если они нарушены, то штрафуют. Если нарушения очень серьезные - можно отзывать лицензию, но только через суд. Вообще серые пункты - это сфера полиции. Статья «незаконное предпринимательство».