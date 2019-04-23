Сбербанк выявил 15 регионов с наибольшим потенциалом

По результатам исследования были выявлены 15 регионов (см. список), которые отличаются финансовой стабильностью и высоким потенциалом роста - исходя из текущей экономической динамики и совокупного роста инвестиций в последние годы.

По мнению аналитиков, одним из важнейших факторов экономического роста регионов являются инвестиции. Наиболее успешные регионы имеют высокую долю инвестиций в валовом региональном продукте (ВРП). Рост инфраструктурных расходов в регионах придется на 2019 - 2024 годы за счет реализации национальных проектов.

«Важность прямых иностранных инвестиций для стимулирования экономического роста в российских регионах указывает на общую значимость роста инвестиций в основной капитал. Это подтверждает и международный опыт, и примеры в российской экономике. Среди стран «большой двадцатки» более высокое соотношение инвестиций и ВВП предполагает более быстрый рост экономики», - говорится в обзоре.

Где будет опережающий рост

Анализ источников роста инвестиций в основной капитал в России показывает, что он более чем на 50% обеспечивается за счет собственных средств компаний, в среднем около 10% приходится на банковское кредитование, а вот доля бюджетных вложений колеблется от 5 до 30% в зависимости от федерального округа.

«Значимость поддержки со стороны федерального бюджета существенно возрастает. Но наряду с государственной стратегией «большого рывка» для обеспечения роста в регионах необходимо создавать государственно-частные партнерства и улучшать инвестиционный климат для частного сектора», - делается вывод в обзоре.