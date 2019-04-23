Как вернуть деньги за тур на Шри-Ланку, если боитесь туда лететь

МИД России вечером в понедельник, 22 апреля, выпустил официальную рекомендацию: "Российским гражданам рекомендуется воздержаться от посещения Шри-Ланки до нормализации ситуации. Тем, кто не может отказаться от поездки или уже находится в стране, советуем проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей".

В минувшие выходные серия взрывов в разных городах Шри-Ланки унесла жизни более 300 человек. Россиян среди пострадавших нет. "В стране введены усиленные меры безопасности. К охране порядка наряду с полицией привлечены военнослужащие”, - добавили в МИД.

На популярных у наших отпускников курортах – Хиккадуве, Бентоте и других – все спокойно, меры безопасности, разумеется, тоже усилены.

Рекомендация МИД – не запрет. Лететь или нет сейчас на остров в Индийском океане по-прежнему каждый решает сам. Но. Она кардинально меняет юридическую ситацию для путешественников, которые хотят отказаться от уже купленных туров и отменить поездку. Теперь можно требовать стопроцентного возврата денег, даже если вылет планировался на днях. Об этом говорится в официальном разъяснении Ростуризма, можете ссылаться на него и на статью закона, если в турагентстве будут отказываться вернуть деньги:

“В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий … (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса РФ). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу... возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта”. То есть, проще говоря, полная стоимость тура.

Поясню момент про изменение условий: возможно, путешественникам нет смысла вообще отказываться от отдыха. В турфирме могут предложить перенести сроки поездки или отправиться на другой курорт.

Важно: все это касается лишь клиентов турфирм. Для самостоятельных путешественников ситуация другая – все по-прежнему зависит от тарифа, по которому куплен авиабилет, и от условий бронирования отеля. А также от доброй воли авиакомпаний и владельцев гостиниц. Есть шанс, что после трагедии они пойдут навстречу туристам и согласятся вернуть деньги или перенести даты. Но они не обязаны это делать, в отличие от туроператоров.

МНЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В Роспотребнадзоре также разъяснили туристам их права в случае отказа от отпуска на Шри-Ланке. Там придерживаются того же мнения, что и в Ростуризме: деньги за тур должны вернуть полностью. Юристы Роспотребнадозора уточнили, что информация МИД о "наличии в стране угрозы жизни" подтверждает "ухудшение условий путешествия" и позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств. В турфирмах не должны брать с "отказников" никаких штрафов и неустоек.

Приводим разъяснения Роспотребнадозора полностью - на тот случай, если вам будут нужны убедительные юридические аргументы в переговорах с туркомпанией:

"В связи с террористическими актами, произошедшими в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка (далее – Шри-Ланка), подтвержденными информацией МИД России от 22 апреля 2019 г. в целях обеспечения безопасности российских туристов Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека считает необходимым разъяснить нижеследующее.

Каждый турист в соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 132-ФЗ) при подготовке к путешествию, т.е. до наступления даты начала соответствующего тура, предусмотренного договором с турагентом (туроператором), в также во время его совершения, т.е. в период непосредственного нахождения в стране временного пребывания в соответствии с договором с турагентом (туроператором), имеет право на обеспечение своих потребительских прав.

Правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания закреплены статьей 14 Закона № 132-ФЗ. Согласно положениям указанной статьи, в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни (таким свидетельством является официальное сообщение Ростуризма на его сайте) , турист (экскурсант) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия «туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг».

Во взаимосвязи с соответствующими положениями статьи 10 Закона № 132-ФЗ вышеназванная информация уполномоченного органа о наличии в стране временного пребывания угрозы жизни туристов фактически является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении (см. статью 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ).

Более того, согласно общим правилам изменения и расторжения договора, сформулированным в пункте 2 статьи 452 ГК РФ, «требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок».

Это означает, что является правомерным предъявление со стороны потребителя в досудебном (претензионном) порядке до начала путешествия (т.е. до наступления даты, определенной договором, для совершения поездки в Шри-Ланку) требования о расторжении договора о реализации туристского продукта и возврате денежной суммы, равной общей цене туристского продукта, абсолютно правомерно, также как и досудебное требование потребителя, заявленное после начала путешествия, о возврате денежной суммы в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, обусловленное его законным волеизъявлением прекратить пребывание в Шри-Ланке по причине информации об угрозе его жизни, доведенной в установленном порядке уполномоченным органом.

Установленное Законом № 132-ФЗ специальное право туриста (экскурсанта) на расторжение договора никак не может быть обременено какими – либо штрафными санкциями со стороны туроператоров (турагентов), поскольку реализация потребителем своего законного права не является проявлением какой - либо недобросовестности в рамках обязательств по договору о реализации туристского продукта, в то время как согласно определению, приведенному в пункте 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российско Федерации «неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения».

Таким образом, с учетом вышеизложенного:

1) туроператор (турагент) не имеет законных оснований препятствовать потребителям в их праве на досудебное предъявление требований, связанных с расторжением (изменением) договора о реализации туристского продукта по причинам, названным в статьях 10, 14 Закона № 132-ФЗ, в том числе в виде встречного требования (в любой форме) уплатить разного рода штрафы;

2) при расторжении до начала путешествия по требованию потребителя договора о реализации туристского продукта по причинам, названным в статьях 10, 14 Закона № 132-ФЗ, туроператоры (турагенты) не вправе удерживать фактически понесенные ими расходы, ссылаясь на статью 32 Закона № 2300-1 и/или условия договора на этот счет, поскольку обстоятельства, свидетельствующие о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни, являются самостоятельным (отдельным) основанием для расторжения договора, которое не ставится ни в какую зависимость от расходов, понесенных туроператором".

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