2019-04-23T03:30:25+03:00
Звезды

Николай Цискаридзе, Вячеслав Зайцев и Елена Малышева оценили дефиле Катерины Шпицы с сыном

В Москве в рамках ММКФ прошёл показ «Русского силуэта» [фото]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Показ Галины Юдашкиной в рамках ММКФ на вечере «Русского силуэта»Показ Галины Юдашкиной в рамках ММКФ на вечере «Русского силуэта»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Безусловно, одна из главных ролей, которую играет женщина - роль мамы. Поэтому не удивительно, что в рамках ММКФ на вечере «Русского силуэта» впервые прошёл показ, где по подиуму ходили киноактрисы и их детишки. Они представили нежные образы, которые вместе создали модельер Валентин Юдашкин (для взрослых) и его дочь Галина (для маленьких).

Катерина Шпица с сыном Германом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Катерина Шпица с сыном ГерманомФото: Михаил ФРОЛОВ

В этот вечер на подиум вышли Анна Хилькевич с дочерью Арианной, супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце с дочерью Мией, Катерина Шпица с сыном Германом, супруга бывшего «Чайника вдвоём» Юлия Костюшкина с сыном Мироном и другие звёздные семьи.

Стас Костюшкин с сыном Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стас Костюшкин с сыномФото: Михаил ФРОЛОВ

Надо сказать, юные модели вели себя так, будто всю жизнь спокойно демонстрировали наряды широкой публике. Их мамы, казалось, даже сильнее нервничали. Красивый выход получился у Екатерины Шпицы и ее сына Германа - дойдя до конца подиума, мать и сын повернулись друг к другу и сделали книксен.

Анна Снаткина с дочерью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Снаткина с дочерьюФото: Михаил ФРОЛОВ

Среди гостей мы заметили вдову Иосифа Кобзона, Нелли, Вячеслава Зайцева, Николая Цискаридзе и Елену Малышеву. Женщина, которая научила всю страну смеяться над собственным пищеварением, внимательно наблюдала за моделями на подиуме - возможно, придумывала костюм позвоночника для следующего эфира своей программы о здоровье. Правда, сама с гостями вечера фотографироваться отказывалась, после чего те едко обсуждали снобизм телеведущий в соцсетях.

Вячеслав Зайцев, Алла Вербер, Татьяна Михалкова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вячеслав Зайцев, Алла Вербер, Татьяна МихалковаФото: Михаил ФРОЛОВ

Звездные гости оценили не только дефиле от Юдашкиных, но и показ коллекции молодых дизайнеров, который глава «Силуэта», Татьяна Михалкова, каждый год задействует в своих показах в рамках ММКФ.

Елена Малышева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена МалышеваФото: Михаил ФРОЛОВ

Николай Цискаридзе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Николай ЦискаридзеФото: Михаил ФРОЛОВ

Виктор Васильев, Екатерина Стриженова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Виктор Васильев, Екатерина СтриженоваФото: Михаил ФРОЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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