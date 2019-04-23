Рассекреченный доклад ФБР: Гитлер мог сбрить усы и бежать в Аргентину

День рождения фашистского фюрера (20 апреля) американские спецслужбы встретили ударно, рассекретив порцию документов о самом загадочном эпизоде последних недель Второй мировой. Якобы Адольф Гитлер не покончил с собой накануне взятия Берлина Красной Армией, а удрал на подлодке в Аргентину. Эта версия излагается на двухстах страницах досье, направленного тогдашнему директору Федерального бюро расследований (ФБР) США Эдгару Гуверу.

«Через 2,5 недели после падения Берлина Гитлер и около 50 приближённых, включая двух женщин (тут, видимо, подразумевается его жена Ева Браун — ред.), сошли с двух субмарин в укромной бухте на полуострове Вальдес (юг Аргентины). Оттуда на лошадях проследовали в тайное убежище в предгорьях. Им помогали шесть аргентинских чиновников за взятку в $15 тыс.», — говорится в рапорте ФБР.

Сам его неизвестный автор (все фамилии агентов в документах замазаны, дабы «не выдать источник») вынужден признать: «Установить подлинность полученной информации невозможно». Хотя и приводятся «достоверные подробности»: якобы Адольф-беглец сбрил усы и изнывал от астмы (надо сказать, в реальных архивных материалах никаких данных, что Гитлер когда-либо страдал от этой болезни, нет — прим. ред.).

Профессиональные учёные встретили сенсацию ироничной улыбкой:

— ФБР создавалось для сугубо внутренней разведки; международные дела — профиль ЦРУ и других структур, — рассказывает кандидат исторических наук, эксперт по американским спецслужбам Ярослав Левин. — Но во времена Гувера у ФБР были немалые амбиции заниматься ВООБЩЕ ВСЕЙ разведкой, в его архиве имелись досье на Гитлера и других зарубежных политиков. Правда, опыта во внешних делах у Бюро не было, поэтому кое в чём оно откровенно садилось в лужу. Бросалось проверять любую, даже самую безумную версию (типа, Гитлер улетел на ракете «Фау-2» на Луну) — бюджетные деньги на таких «расследованиях» очень хорошо осваивались. И мало кто знает, до 1946 года ФБР плотно и успешно работало по «делу Гитлера» совместно с советскими спецслужбами (например, НКВД) — позже, в годы холодной войны, да и сейчас нечто подобное невозможно представить… В итоге в 1952 году вышел итоговый доклад: официальная версия верна, фюрер давно мёртв.

— Данные документы — далеко не новость. Мифы о «чудесном спасении» нацистского фюрера (не то в Аргентине, не то в Антарктиде) появились едва ли не на сразу после его самоубийства накануне краха третьего рейха в апреле 1945 года, — сказал нам кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик. — Но факты говорят о другом. Посмотрите на фото и видео того периода — он находился в тяжелейшем физическом состоянии (по свидетельствам современников, в последние недели жизни Гитлер едва мог пройти 20-30 шагов и принимал около 80 лекарственных препаратов — прим. ред.). Вряд ли он мог выдержать многодневное путешествие в крошечном отсеке субмарины без надлежащей медицинской помощи, это тяжёлое испытание. Более того, в Центральном архиве ФСБ России хранится фрагмент нижней челюсти Гитлера, изъятый при эксгумации его тела в Берлине и подтверждённый личной стоматологической картой. Если «тот Адольф» убежал — то это, простите, чьё?

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