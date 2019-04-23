Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении спортивной карьеры

24-летний российский фигурист Максим Ковтун, широко известный по выступлениям за сборную России на протяжении довольно долгого времени, принял решение завершить спортивную карьеру. В этом сезоне он выиграл чемпионат России. Однако затем не смог проявить себя на европейском первенстве, а от участия в чемпионате мира принял решение отказаться по причине травмы.

- Закончить с фигурным катанием год назад я не мог. Даже не думал об этом, поскольку знал, что если не сумею вернуться на свой прежний уровень, чувство нереализованности в этом случае меня просто сожрет. Сейчас же у меня есть четкое ощущение, что как фигурист я сделал все что мог, все, на что был способен, - заявил в интервью "Р-Спорт" фигурист Максим Ковтун.

Максим Ковтун в 2015-2017 годах становился призером чемпионата Европы. В 2019 году в Красноярске стал вторым на Универсиаде. Дважды Ковтун в 2015 и 2017 годах был вторым на командных чемпионатах мира в составе сборной России. Выше четвертого места в 2014 году на чемпионатах мира ни разу не поднимался. На чемпионате Европы 2019 он занял лишь 14-е место.