2019-04-25T17:51:38+03:00
Умные вещи

Google и Одноклассники запустили проект на тему интернет-безопасности

С помощью теста можно узнать основные правила безопасного поведения в интернете
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С помощью теста можно узнать основные правила безопасного поведения в интернете.С помощью теста можно узнать основные правила безопасного поведения в интернете.
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Социальная сеть Одноклассники совместно с компанией Google запустили игровой тест на знание правил безопасности в сети. С помощью теста можно узнать основные правила безопасного поведения в интернете и поделиться ими со своими друзьями и близкими.

ОК уделяют большое внимание интернет-безопасности. Только за последний год число обращений в ее службу поддержки в связи с действиями финансовых мошенников снизилось в три раза. Кроме того, в ОК работает система превентивной защиты пользователей, которая блокирует подозрительную активность аккаунтов, включая финансовые операции.

Для Google безопасность пользователей также является одним из главных приоритетов. Игровой тест, размещенный в официальном сообществе компании, поможет определить уровень кибер-осведомленности пользователей.

Каждый день количество хакерских атак мошенников увеличивается. По заказу компании Google, аналитики из международной организации YouGov проверили, насколько безопасен российский интернет. Опрос показал: 30% пользователей сталкивались со взломом аккаунтов в соцсетях, а 43% — получали фишинговые сообщения.

Игровой тест, размещенный в официальной группе Google в ОК, поможет проверить уровень кибер-осведомленности и готовности к угрозам в сети – таким, как фишинг, социальная инженерия, потеря устройств с важными данными и другим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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