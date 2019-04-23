Арест Арашукова вызвал третью "волну декриминализации" Кавказа

После ареста в Басманном суде столицы имущества (предварительно оценивается в 30 миллиардов рублей) временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, а также членов его семьи, в Следственном комитете России назвали имена новых фигурантов дел, по которым проходит задержанный член Совфеда.

- В настоящее время следствием совместно с ФСБ России и МВД России на территории 18 городов и иных населенных пунктов в Ставропольском крае и КЧР, а также в городе Москве проводится третья волна масштабных мероприятий, направленных на декриминализацию указанных регионов. В их числе свыше 30 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях – потребителях природного газа, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В следствии заявили, что с учетом "ранее полученной информации о коррупционных связях участников преступной организации" следствием возбуждены ряд уголовных дел.

По статье "превышении должностных полномочий" будут отвечать перед законом: бывший первый заместитель руководителя СУ СК России по КЧР Казбек Булатов, старший следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по КЧР Андрей Филиппов, начальник центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов.

- Находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, в целях непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия. Их преступные действия повлекли подрыв авторитета органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие планирует решить вопрос о мере пресечения, - отметила Петренко.

Напомним, после ареста Рауфа Арашукова (подозревается в организации убийств в 2010 году в городе Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа ПАО "Газпром", поставляемого на территорию Республики Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики (далее – КЧР)), к уголовной ответственности привлечены 9 работников подразделений ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Рауль и Руслан Арашуковы, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев, Алан Кятов, Игорь Кайшев, Замир Борсов, Ирина Валешняя. Все они находятся под стражей. Кроме того, в розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.