2019-04-23T16:19:37+03:00
Происшествия

Арест Арашукова вызвал третью "волну декриминализации" Кавказа

Обыски и аресты ждут его подельников в 18 городах и населенных пунктах [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета ФедерацииРауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета ФедерацииФото: ТАСС
Изменить размер текста:

После ареста в Басманном суде столицы имущества (предварительно оценивается в 30 миллиардов рублей) временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, а также членов его семьи, в Следственном комитете России назвали имена новых фигурантов дел, по которым проходит задержанный член Совфеда.

- В настоящее время следствием совместно с ФСБ России и МВД России на территории 18 городов и иных населенных пунктов в Ставропольском крае и КЧР, а также в городе Москве проводится третья волна масштабных мероприятий, направленных на декриминализацию указанных регионов. В их числе свыше 30 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях – потребителях природного газа, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В следствии заявили, что с учетом "ранее полученной информации о коррупционных связях участников преступной организации" следствием возбуждены ряд уголовных дел.

По статье "превышении должностных полномочий" будут отвечать перед законом: бывший первый заместитель руководителя СУ СК России по КЧР Казбек Булатов, старший следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по КЧР Андрей Филиппов, начальник центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов.

- Находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, в целях непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия. Их преступные действия повлекли подрыв авторитета органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие планирует решить вопрос о мере пресечения, - отметила Петренко.

Напомним, после ареста Рауфа Арашукова (подозревается в организации убийств в 2010 году в городе Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа ПАО "Газпром", поставляемого на территорию Республики Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики (далее – КЧР)), к уголовной ответственности привлечены 9 работников подразделений ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Рауль и Руслан Арашуковы, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев, Алан Кятов, Игорь Кайшев, Замир Борсов, Ирина Валешняя. Все они находятся под стражей. Кроме того, в розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.

Обыски Арашукова врезки в газовую магистраль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
ПНС опровергли заявления Армии Хафтара о сбитом самолете
В Ховрино горит крыша многоэтажного жилого дома
Гормост опроверг информацию о большом скоплении воды в Лефортовском тоннеле
ГИБДД предложила снизить скорость для водителей с детьми
В Совфеде прокомментировали заявление депутата Европарламента, выступающего против "Северного потока-2"
Эксперт рассказал об опасности зарядки смартфона до 100%
Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы
Менеджмент СМИ2 объявил об уходе из компании после смены гендиректора
В Кремле рассказали, как будет проходить встреча Путина и Ким Чен Ына
Иран принял контрсанкции против «враждебных заговоров» США
Россияне стали избавляться от дачных участков
Первую подлодку-носитель системы "Посейдон" спустили на воду в Северодвинске
ФАС отказал Авито в претензиях против Авто.ру
Во французском городе Лурд в отеле забаррикадировался вооруженный человек
Суд арестовал имущество и счета Арашуковых
Из подтопленного здания у Лефортовского тоннеля эвакуировали 40 человек
ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профи
Ученые: диабет и ожирение ухудшают умственные способности
В России отзовут более 10 тысяч малолитражек Citroen и Peugeot
Высокопоставленные силовики задержаны в Карачаево-Черкессии по делу Арашуковых
В Госдуму внесли закон о праве полиции доставлять нетрезвых в вытрезвители
Бизнес-омбудсмен назвал арест Абызова избыточной мерой
Исламское государство* взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке
Турфирмы вернут деньги клиентам, отказавшимся от туров на Шри-Ланку
Кандидат на пост главы ЕК намерен заблокировать "Северный поток — 2"
Ученые рассказали, сколько чашек кофе необходимо для увеличения работоспособности
Tesla запустит сервис для сдачи электромобилей в аренду
Взрывы на Шри-Ланке стали местью за расстрел в мечетях Новой Зеландии