На Baltic Weekend обсудили прорывные технологии рынка коммуникаций

Форум традиционно собирает ведущих игроков коммуникационной индустрии. С 2017 года он проходит дважды в год: осенью - в Санкт-Петербурге, а весной – в одном из городов мира. 18-19 апреля форум проходил в столице Азербайджана.

Эксперты из российских и международных компаний обсуждали главные тренды индустрии, способы управления репутацией в условиях кризиса, международные коммуникации, нативные форматы продвижения брендов в социальных сетях и многое другое.

Главной интригой форума было выступление автора скандальной рекламной кампании Reebok #НИВКАКИЕРАМКИ Александра Голофаста. По его словам, сегодня жестокая борьба среди мировых брендов идет за внимание аудитории в возрасте 14-25 лет, которые, как показывают исследования, сами создают тренды и воздействуют на другие группы аудитории. А это и заставляет компании делать что-то новое, отличающееся от предыдущих посылов.

На весеннем Baltic Weekend одной из главных тем стала тема коммуникаций в период кризиса. Управляющий партнер азербайджанской RED Communications Татьяна Микаилова привела в пример ситуацию в Новой Зеландии, где был совершен теракт в мечетях, после которых премьер-министр страны Джасинда Ардерн выступила с официальным заявлением.

«Кризис не терпит тишины, поэтому вовлеченность первого лица должна быть со стратегической точки зрения правильно выстроена», - пояснила Татьяна Микаилова.

Антикризисным коммуникациям был посвящен круглый стол «Не дай хорошему кризису пропасть даром!».

В первый день форума прошел еще один круглый стол, участники которого обсудили международные коммуникации. Например, руководитель пекинского офиса коммуникационной группы iMARS Александр Казюхин рассказал о новых форматах коммуникаций и особенностях развития digital- сегмента в Китае.

«Сегодня в Китае сложились три главные экосистемы в digital-сфере, которые поделены между тремя основными игроками – Alibaba Group, Tencent, ByteDance, – и не пересекаются между собой, что ведет к необходимости работать и делить всю деятельность на три системы. Планируя выход на новый рынок, следует рассчитывать не только на имеющийся опыт и знания, а готовиться к тому, что придется учиться всему заново», – отметил Александр Казюхин.

На круглом столе эксперты обсудили главные особенности сферы международного PR и коммуникаций и дали советы компаниям, желающим вывести свой бизнес на зарубежные рынки.

Международный форум в Баку посетили более 100 экспертов в сфере пиара, маркетинга и рекламы из 7 стран мира

О том, как овладеть искусством стратегии на примере кейсов рассказал заместитель генерального директора шведского агентства Prime Weber Shandwick Дэвид Орлик. В свою очередь, основатель финского агентства Ahjo Communications Сари-Лиа Тонттила акцентировала внимание на женском лидерстве и необходимости постановки «высоких» целей для компаний.

Второй день Baltic Weekend открылся выступлением координатором по внешним связям Ассоциации специалистов по связям с общественностью Азербайджана – APRA Кямрана Алиева. По словам эксперта, в стране увеличилось количество отраслевых мероприятий, что говорит о востребованности коммуникационных услуг в стране.

О спортивном маркетинге, построении уникального бренда и работе с аудиторией, вызовах, с которыми пришлось столкнуться команде операционной компании Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Baku City Circuit F1 (BCC) и секретах успеха рассказала начальник отдела маркетинга и коммуникаций BCC Нигяр Арпадараи. "Мы работали по всем фронтам. Результат налицо: вот уже второй год бакинский этап гонок F1 признается лучшим. Об этом пишем не мы – ведущие мировые издания", - сказала эксперт.

О том, как сделать креатив, который работает, рассказал руководитель направления сторителлинга "Яндекс.Дзен" Никита Белоголовцев. По его словам, сегодня «Яндекс.Дзен» доказал, что создание контента на основе пользовательского интереса и поведения может увеличить интерес и стать более привлекательным для пользователей, чем ресурсы, собранные по социальному графу. В результате публикации, находящиеся в поле интереса пользователей, в 80% случаев прочитываются до конца, что вдвое больше, чем в среднем по Рунету.

Круглый стол "Нативка": естественной быть модно!" был посвящен эффективным нативным форматам продвижения брендов в СМИ и социальных сетях. Креативный продюсер ИД «Комитет» Александр Мураховский поделился главными правилами, которые необходимо помнить клиенту при покупке нативной рекламы. Менеджер по работе с партнёрами ВКонтакте Александра Шурыгина открыла секреты взаимодействия социальных сетей со СМИ. О классических и нестандартных форматах рекламы в видеоконтенте рассказал руководитель по маркетингу и партнерствам видеоплатформы ОК Василий Баканов. А PR-директор Яна Рожкова поделилась секретами, как выстроить доверительные отношения с пользователями через нативную рекламу.

- Сегодня очень сложно следить за всем, в том числе за новыми форматами в той же рекламе. Форум Baltic Weekend – это превосходная возможность собраться и обсудить ключевые события, тренды и будущее всей коммуникационной индустрии. Пользуясь случаем, приглашаю всех профессионалов отрасли на осенний Baltic Weekend, который традиционно проходит в городе Санкт-Петербург, - подвел итог дискуссии креативный директор SPN Communications Владимир Чесноков.