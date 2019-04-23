2019-04-23T16:26:21+03:00
Общество

Аэрофлот – любимчик китайских пассажиров

Компания в очередной раз признана в Китае самой любимой среди иностранных авиаперевозчиков
Антон БАЛУЕВ
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Аэрофлот третий раз подряд признан «любимой иностранной авиакомпанией». Фото: пресс-служба ПАО "Аэрофлот".Аэрофлот третий раз подряд признан «любимой иностранной авиакомпанией». Фото: пресс-служба ПАО "Аэрофлот".
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В Шанхае прошла церемония награждения премии Flyer Award 2019. Премию поддерживают официальное издание Управления гражданской авиации Китая (СААС) и ведущий отраслевой журнал Flyer Tea. Победителей определяют эксперты и часто летающие пассажиры.

Аэрофлот третий раз подряд признан «любимой иностранной авиакомпанией».

-Это признание - свидетельство эффективности нашей стратегии, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — К услугам наших пассажиров обширная сеть маршрутов и один из самых молодых самолетных парков в мире. Аэрофлот выбирают миллионы жителей Поднебесной, которые ценят нашу авиакомпанию за доступные тарифы, удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево и высокое качество сервиса на всех этапах путешествия. Наряду с активным развитием внутренних перевозок одним из главных драйверов роста Аэрофлота служит дальнейшее закрепление на транзите между Европой и Азией — самом конкурентном в мире рынке авиаперевозок».

У Аэрофлота четыре ключевых пункта в Китае: Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Перевозчик постоянно развивает спектр услуг, ориентированных на китайский рынок. Ранее ведущий российский перевозчик заключил соглашение о партнерстве с Alipay — самой популярной в Китае платежной системой.

Сайт Аэрофлота, карта меню, система развлечений на борту доступны на китайском языке. Оповещение на борту также идет на китайском, а в меню есть специальный «азиатский сет».

Аэрофлот популярен в Поднебесной: в январе этого года он был удостоен звания лучшей авиакомпании для транзита между Китаем и Европой по версии престижной китайской премии Stars Awards 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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