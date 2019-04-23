Разин восстановил сгоревшую могилу Осина и инициировал расследование

Пугающие кадры истлевшего захоронения музыканта на Троекуровском кладбище уже облетели сеть, попали на телеканалы. Люди задались вопросом о том, правда ли это? Такое действительно сложно себе представить. Но это произошло на самом деле. Могила Евгения Осина сгорела. Пожар случился на одном из самых элитных погостов в Москве.

Могила Евгения Осина сгорела

Исполнитель «Плачет девушка в автомате» ушел из жизни 17 ноября 2018 года, ему было 54 года. Он страдал тяжелейшей формой алкоголизма, в последние годы не то что не выступал, почти не выходил из дома. Из его болезни сделали реалити-шоу, пытаясь вытащить из беды. Но это было невозможно. Страдания Осина не закончились при жизни. О том, что случилось с захоронением, сообщила Настя Годунова и ее мама Елена Скорнякова.

nastiagodunova_official Сегодня маме позвонил друг Жени и рассказал о том, что произошло.не так давно мы прикручивали портрет к кресту .Маме приснился сон, о том, что Женя лежит в открытрм гробу, а я сегодня проснулась в 3 ночи и больше уснуть не могла

13-летняя девочка называлась внебрачным ребенком Евгения Осина. На одном из шоу музыкант заявлял, что хочет ее удочерить и даже сделал тест ДНК, но так и не раскрыл конверт с результатом. После смерти артиста Скорнякова призналась, что Настя не является биологическим ребенком Осина.

nastiagodunova_official Клоун моего детства Рекомендую послушать песню "Весёлый клоун"...одна из моих любимых песен

Елена, комментируя случившееся, рассказала, что произошло несколькими днями ранее: - 18 апреля мы организовали благотворительный концерт в память Евгения Осина, который при жизни делал очень много добрых дел, - говорит Скорнякова. - На этом концерте Олег Челышев [композитор] подарил Насте права на песни «Таня+Володя» и «Посмотри в окно». Но не успели выступить несколько артистов, к нам подошла администрация и стала вымогать деньги. Якобы я должна им отдать 150 тысяч рублей.

- Это тот случай, когда гости мало заказывали и вам отключили микрофоны? Договоренности о деньгах не было? - Да. И договоренности не было. Это был четверг, мы бронировали за месяц. У них не было депозита на этот день. И не было никаких обязательств. Один из самых дорогих ресторанов Москвы и терпит убытки. Но они сами согласились на благотворительный концерт. У меня Настя плакала в коридоре из-за этого, люди подходили и ее успокаивали.

elenagodunova_official Когда мы были молодые ...

- То есть вы связываете произошедшее в ресторане со случившимся с могилой Осина?

- Может быть меня завтра подожгут, я опасаюсь отвечать на этот вопрос.

- Как вы узнали?

- После похорон Цывиной друг Жени мне позвонил и сообщил. Мы недавно приколачивали фотографию на кресте, ее все время сдувало.

- Вы следили за могилой?

- Конечно. Этот поджег произошел после мероприятия. И теперь бывшая жена Осина говорит о том, что Настя ради пиара сожгла могилу, за которой ухаживала (Наталья Черемисина, мать родной дочери Осина Агнии в интервью прессе предположила, что могилу музыканта подожгли те, кто первыми об этом сообщил, - Ред.). Настя, будучи 13-летним ребенком, который рос на глазах Евгения Осина, которого он считал и признавал своей дочерью.

nastiagodunova_official В то время не было мобильных,фото делались на фотокамеру .

- Что будет с могилой?

- Мы сейчас заказываем крест. Заново сделаем фоторамку, все приведем в порядок. Если я говорю, то я делаю. Я приеду и поставлю крест вместе с друзьями Жени на следующей недели. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, который осенью оплатил расходы на погребение музыканта, в шоке от произошедшего.

razin_andrei_lm Многие спрашивают: Сколько раз я был избранным депутатом разных уровней?

- Ужас! Мы договаривались, что нельзя трогать захоронение раньше полугода, земля должна осесть. Вот только планировали приступить к работе, ее сожгли. Взять и сжечь могилу! - говорит Андрей Разин. - У меня такое ощущение, что обливали могилу жидкостью. Потому что она просто так не может загореться и выгореть дотла. Когда это случилось, Наталья [Черемисина] была на сутках на дежурстве, Агния в больнице. Мы с Натальей приехали сегодня. И весь день занимались могилой. Я ставлю вопросы Троекуровскому кладбищу, которому оплачивал похороны: «Если вы берете за могилу 3,8 миллиона рублей, почему не можете поставить видеонаблюдение. Такая цена, а вы не можете обезопасить! Как вы допускаете такое кощунство? Где начальник службы безопасности? Почему ничего не охраняется? Как это можно приходить и сжигать могилу?». Я все видел в этой жизни, но такого кощунства, такого ужаса и представить не мог! Поэтому сегодня Следственный комитет взял грунт на анализ, следователи работают.

- Кто это мог сделать?

- А вы как думаете, когда на кладбище появляется девочка, вызывает телевидение, мол, приезжайте, могила моего якобы папы сгорела. О том, что был пожар, я не знал, Агния не знала, ее мать не знала, а они узнали. У меня есть сведения, у меня есть угрозы, у меня есть косвенные доказательства. Вопросов у следствия очень много. И мы все материалы, которые накопились, сдаем. Мы с Натальей настаиваем, что эта акция спланированная. И СК должен нас разубедить. Пока он это сделать не может.

- Что теперь будете делать с могилой?

- Мы сегодня приехали на кладбище с Натальей и восстановили могилу, поставили новый крест.