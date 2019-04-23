2019-04-23T17:24:40+03:00
Политика

В парке "Патриот" ждут пополнение в "Бессмертный полк"

По задумке Минобороны России "Дорога памяти" протянется на 1418 метров
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр предложил всем желающим через информационный раздел "Дорога памяти" сайта Минобороны направлять сведения о своих родственниках, воевавших на фронте или трудившихся в тылуМинистр предложил всем желающим через информационный раздел "Дорога памяти" сайта Минобороны направлять сведения о своих родственниках, воевавших на фронте или трудившихся в тылуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Дорога памяти", где будут собраны более 33 миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны, создается в подмосковном парке "Патриот". Дорога будет вести посетителей парка к новому армейскому храму, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Экспозиция - информационный массив, который объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, - заявил Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.

По задумке Минобороны России "Дорога памяти" протянется на 1418 метров. Именно 1418 дней длилась Великая Отечественная война.

Министр предложил всем желающим через информационный раздел "Дорога памяти" сайта Минобороны направлять сведения о своих родственниках, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Эта информация пополнит мультимедийную галерею.

При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны в Минобороны просят отнести в ближайший военный комиссариат или направить письмом по почтовому адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 с пометкой "Дорога памяти". Телефоны организаторов: 8 (495) 696-71-32, 8 (495) 696-71-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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