Дизайнер интерьера из Украины обокрала российского бизнесмена на 13 000 000

Этот коттедж в элитном поселке Веледниково Истринского района бизнесмен купил в подарок своей 26-летней дочери Яне. Место было выбрано не случайно, как и полагается крупным предпринимателям, жилье должно быть роскошное. В этом поселке дома как раз отвечают таким запросам, цены на коттеджи здесь стартуют с 70 миллионов и доходят до 700 миллионов. Купленный особняк был практически пустым. Из мебели было лишь пару диванов, но зато дом выделялся красивой отделкой дорогими материалами, как и присуще всем коттеджам в этом поселке.

Когда встал вопрос ремонта, то Юрий вспомнил, что на одном из мероприятий познакомился с девушкой, которая в красках рассказала, что она классный дизайнер интерьеров. Девушку звали Маргарита Кнауб, ей 35 лет, и говорила она достаточно складно и убедительно. Было решено доверить элитный ремонт новоиспеченной знакомой. Последняя в свою очередь взяла к себе в партнеры некую 43-летнюю Гаврилову Наталью.

Из особняка Юрия Евстигнеева девушка вывезла все дорогое имущество

Евстигнеев в ноябре 2018 года передал 35-летней гражданке аванс в 15 000 долларов, а потом еще 70 000 на материалы для ремонта и забыл об этом. В коттедж бизнесмен с дочерью практически не приезжали, а когда все-таки удавалось заехать, то видели, что работа идет полным ходом и волноваться незачем. – Рассказывает КП источник в правоохранительных органах. – Лишь в конце февраля, приехав в очередной раз в Веледниково, Евстигнеев обнаружил, что дом разобрали по частям.

Мало того, что не был сделан ремонт, так пропала и дорогущая отделка. Какое-то время бизнесмен самостоятельно пытался найти сбежавших с имуществом дизайнеров, но это у него не вышло. Тогда он и обратился в полицию с заявлением о краже. Бизнесмен заявил, что из дома пропали двери из натурального чешского дуба стоимостью 5 млн рублей, люстры, мрамор с кухни, а также шторы стоимостью более 2 млн рублей. Общий ущерб составил почти 13 миллионов рублей.

Мало того, что не был сделан ремонт, так пропала и дорогущая отделка

По факту инцидента полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере, совершенная группой лиц». На данный момент правоохранители пытаются установить местонахождение обеих женщин, но на связь с ними выйти не удается. Женщины как будто провалились сквозь землю.