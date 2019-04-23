«Кокорин – лицо очень доброе! Не отказывающее в помощи!»

В очередной судебный день Александр Кокорин и Павле Мамаев могли на себе испытать теорию нескольких рукопожатий. В Пресненском суде судьба их столкнула с легендарным полковником-миллиардером Захарченко. А потом Александр Кокорин узнал о себе много хорошего. В том числе и о том, что у него долгов по квартплате.

Захарченко и грусть

Пресненский суд – это такое место, где никогда не знаешь, кого встретишь в следующий момент. Например перед заседанием по делу Кокорина и Мамаева все встретили полковника Захарченко. Его завели в тот же зал, где через какое-то время должны были появиться футболисты. Как известно, судья Абрамова, которая вот уже две недели терпеливо выслушивает кто кого и как сильно бил 8 октября у клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания», ведет дело и подпольного миллиардера. В том числе и из-за этого процесс Кокорина-Мамаева может затянуться – вердикта не ждут раньше июня.

Полковник Захарченко пробыл в зале суда недолго. Его адвокат не пришел, и заседание перенесли на 15 мая.

- Грустный он какой-то, - провожали одни журналисты Захарченко из зала.

- Да, вид такой, словно несколько миллиардов потерял, - соглашались другие.

И возможно, где-то там в недрах Пресненского суда, откуда в наручниках появляются Кокорин и Мамаев и сопровождающая их служебная собака, они могли познакомиться с легендарным полковником.

Психолог о Кокорине: «Снижена способность самоконтроля»

Каждый суд развивается по своим законам. Сначала обвинитель предоставляет свои доказательства и вызывает свидетелей. Наша прокурор старалась. Каждый день было что-то новенькое – на процессе появлялась то «волшебная императрица», присаживавшаяся сначала на водителя, а потом на Кокорина-старшего, то обсуждение «половых ласк», которые вроде как имели место в «Кофемании», все азартно спорили, какими матерными словами друг друга крыли пострадавшие и потерпевшие, и смотрели видео…

Но к началу третьей недели прокурор иссякла. И за дело принялись адвокаты. Процесс тут же перестал быть бомбическим. И целый час пришлось слушать из уст защитника творческий путь Александра Кокорина в футболе, и его заслуги перед отечеством. Адвокат футболиста «Зенита» читал справки о нем с выражением, повышая голос совершенно в неожиданных местах. Никогда еще не доводилось слышать, чтобы так актерски озвучивали сведения из «Википедии».

Справки с места работы – характеризуется положительно… Справки из нарко- и психодиспансеров – не состоит не привлекался… Характеристика из СИЗО – сидит хорошо, претензий нет… Справка о семейном положении – оказывается сына Кокорина и Валитовой зовут Майк, ему два года, а между тем эту информацию пара старательно скрывала, и пару лет назад футболист был очень недоволен, когда главный тренер сборной Черчесов подтвердил сообщения о рождении ребенка…

Справка из ТСЖ – долгов по квартплате нет (тут Кокорин, угрюмо смотревший в пол, удивленно поднял глаза на адвоката)… Справка от психолога «Зенита»… Опа, а это уже интересно:

«Плохая устойчивость к психоэмоциональной нагрузке, - зачитывает адвокат заключения психолога. - Нервная система нуждается в восстановлении. Снижена способность самоконтроля. На фоне длительного психического напряжения повышена чувствительность к оценке со стороны окружающих…».

В общем понятно, почему Кокорин так обиделся на «петуха»

Александр Кокорин узнал о себе много хорошегоФото: Михаил ФРОЛОВ

«Вложил личные средства для поиска донора костного мозга»

На самом деле было в материалах, зачитываемых адвокатами, и то, что действительно стоило зачитать. Например, о том, как Кокорин участвовал в благотворительных акциях.

«В 2016 году он участвовал в развитии детско-юношеского футбола, являясь организатором детского турнира в Азове. Он понес все финансовые расходы на организацию турнира, - зачитывал защитник. - Кокорин участвует в благотворительной деятельности. В частности, вложил личные средства для поиска донора для трансплантации костного мозга...»

Все это замечательно, и действительно характеризует Александра с лучшей стороны. Но иногда адвокат явно перебирал с драматизмом.

– Хотел бы обратить внимание суда! – гремел защитник - Он не просто спонсирует детей и других нуждающихся, он тратит личное время! То есть, делает это от души. Он тратит личное время, которое для него очень дорого!

К чести Кокорина-старшего, все эти комплименты о слушал с непроницаемым выражением лица. В российском футболе всегда считалось чем-то неправильным обнародовать свое участие в благотворительности, и обычно игроки об этом не говорят.

В какой-то момент второй адвокат Александра Кокорина попыталась зачитать благодарственные письма, присланные на электронную почту после ареста Александра.

– Кокорин – лицо очень доброе, не отказывающее в помощи! Хочу зачитать письма, чтобы суд и другие участники процесса знали и слышали то, что говорят о Кокорине, - предлагала адвокат.

- У меня нет уверенности в том, что адвокат их сама не отправила, - пожимала плечами прокурор.

«Получил удар по руке, а не по мозговому черепу»

Но если убрать лирику, то у адвокатов нашлось и несколько существенных козырей. Прежде всего – экспертизы. Одна из них утверждала, что у пострадавшего от удара стула Дениса Пака не могло быть сотрясения мозга.

«Не прослеживается удар одним участником стулом другого, - читали адвокаты экспертизу. - Виден лишь момент полета стула по траектории в область головы. Наиболее вероятно, что сидящий отбил удар рукой. Судя по видимой траектории стула, в конце полета, если сидящий получил удар, то по руке, а не по мозговому черепу. Поэтому сотрясения мозга не должно было быть!».

А еще защитники нашли экспертов по сурдопереводу, и по губам прочитали, что Пак называл исполняющую «Гангам-стайл» компанию не безобидным «хамлом», а вполне себе матерным выражением.

- Лицо, которое было установлено как Пак Денис Климентьевич, выразился нецензурным выражением: "*** или ***», - торжественно сообщил адвокат Кокорина-старшего.

Почему-то в зале никто не удивился.

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