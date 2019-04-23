2019-04-23T17:45:28+03:00
В мире

Умер герцог Люксембурга Жан. Он бил нацистов в Нормандии и стоял у истоков ЕС

Самые яркие эпизоды биографии 98-летнего аристократа
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Жан. Таким коротким именем его называли подданные, а полное, со всеми аристократическими приставками, состояло из десяти словЖан. Таким коротким именем его называли подданные, а полное, со всеми аристократическими приставками, состояло из десяти словФото: REUTERS
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23 апреля ушел из жизни самый старый из мировых экс-лидеров, Великий герцог (монарх-правитель) Люксембурга — Жан. Таким коротким именем его называли подданные, а полное, со всеми аристократическими приставками, состояло из десяти слов.

Еще лет 30 назад «Комсомолка» написала бы: «Ему повезло родился при жизни Ленина». Так и было — мальчик из королевского рода Бурбонов появился на свет в 1921 году. В мае 1940-го, когда Люксембург заняли нацисты, правящая фамилия была вынуждена бежать: сначала во Францию, потом ещё дальше, за океан.

Но Жан в тылу не отсиживался — окончил военное училище, вступил добровольцем в британскую армию, в 1944 участвовал в открытии второго фронта — вместе с англо-американским десантом высаживался в Нормандии, затем освобождал родной Люксембург.

Двадцать лет спустя он стал там великим герцогом — и сделал немало для создания Евросоюза. «Будь у этой части света свой президент, лучшей кандидатуры, чем Жак, не придумать», — говорил его коллега, французский лидер Жорж Помпиду.

На склоне лет Жан вновь проявил мудрость. Чувствуя, что по старости уже не может исполнять обязанности правителя, в 2000 году века он добровольно отрёкся от престола, уступив место своему сыну Генри — нынешнему Великому герцогу. В последний путь экс-монарха сопровождали пятеро детей, 22 внука и 15 правнуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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