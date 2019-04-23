2019-04-23T17:53:28+03:00
В мире

Токаев идет на выборы в Казахстане при Свете Отечества

«Сменщик» бывшего лидера страны выдвинут кандидатом от его правящей партии на выборы 9 июня
Игорь ЯКУНИН
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Токаев пойдет на президентские выборы 9 июня кандидатом от партии «Нур-Отан»Токаев пойдет на президентские выборы 9 июня кандидатом от партии «Нур-Отан»Фото: REUTERS
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После того, как многолетний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 20 марта этого года сложил полномочия главы государства и предложил себе на смену председателя сената Касым-Жомарта Токаева, прошел месяц. И вот объявлено, что именно Токаев пойдет на президентские выборы 9 июня кандидатом от партии «Нур-Отан» (Свет Отечества). Ее лидером по счастливому стечению обстоятельств является Нурсултан Абишевич. У партии Света большинство в законодательном органе страны. Она с подавляющим преимуществом выиграла парламентские выборы 3 года назад. А вот что сказал про кандидат елбасы (отец нации): «Токаев - тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы и равных прав всех казахстанцев. Призываю всех наших соотечественников поддержать его кандидатуру. Это будет безошибочным решением». Лучше не скажешь. После таких слов Назарбаева, в принципе, выдвиженцу можно не волноваться за исход июньского волеизъявления.

Директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ так прокомментировал «КП» новости из Казахстана.

- Будет ли альтернатива Токаеву на этих выборах?

- Альтернатива нынешнему президенту на выборах будет - и она скорее всего окажется формальной. Инсинуации по поводу передачи в Казахстане власти по наследству его старшей дочери Дариге или кому-то еще из «близкого окружения» естественным образом растворяются. Ну, занимается дочь Назарбаева политикой, возглавляет сенат — ну и что? Она вполне самостоятельный политик.

- Фамилию второго кандидата на президентские выборы 9 июня мы услышим в ближайшее время?

- Конечно. Кто это — не могу предположить. Безальтернативных выборов не будет в любом случае. Назарбаев давно уже не молодой человек. И у него не так много времени, чтобы контролировать транзит власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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