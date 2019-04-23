Только Москва сможет помочь Грузии сохранить лицо в отношениях с Абхазией и Южной Осетией

Внешнеполитическая стратегия президента Грузии Саломе Зурабишвили полна противоречий. С одной стороны, она не отрицает необходимость восстановления нормальных отношений с Россией. С другой, спит и видит, как вернет Сухум и Цхинвал в состав Грузии, а с третьей - делает ставку на НАТО и Евросоюз. И все это одновременно...

Недавно она заявила журналистам: «Саакашвили в 2008 году бомбил Осетию, но войну начала Россия». Помимо откровенной лжи, когда, по ее мнению, грузинские войска «не пересекали границу» (извините, а что они делали в Цхинвале, расстреливая российских миротворцев, и чьи танки горели на улицах этого города?), обращает на себя особое внимание этот оборот сам по себе - «бомбил, но не воевал». Так стоит ли удивляться, что в деле урегулирования отношений не только с Москвой, но и с Цхинвалом, и Сухумом Грузия за все прошедшие годы не продвинулась ни на шаг.

«СЛЕПЫЕ ПОВОДЫРИ»

Хотя при Зурабишвили Тбилиси с помощью Запада активизировал попытки реализовать сразу несколько программ в этом направлении, в частности, «Шаг к лучшему будущему» и «Вовлечение без признания». Так, например, с 1 февраля нынешнего года в силу вступило постановление правительства Грузии, которое упрощает получение грузинского гражданства для населения Южной Осетии и Абхазии. Как объявил премьер-министр Грузии Бахтадзе, это даст возможность «всем жителям страны в равной степени пользоваться теми большими достижениями, которые мы сейчас имеем, ... в том числе, безвизовым режимом с ЕС». Но, как справедливо заметил первый заместитель главы администрации президента Южной Осетии Алан Джуссоев, «большинство населения самой Грузии, несмотря на всю привлекательность наличия грузинского гражданства, хочет приобрести российский паспорт для получения качественного социального обеспечения». Так что в реальности озвученная Тбилиси инициатива, как считают многие эксперты, направлена не на улучшение жизни молодых поколений населения Абхазии и Южной Осетии, а, скорее, на освоение средств, выделенных западными спонсорами проекта, и имитацию бурной деятельности при составлении финансовых отчетов.

Помимо прельщения абхазов и осетин «безвизом» с Европой Грузия уже не один год рекламирует «интегрированную социально-экономическую зону», оснащенную всей необходимой для ведения бизнеса и социального обеспечения населения инфраструктурой. Которая, кстати, еще только должна быть создана. По замыслу авторов проекта, Тбилиси стимулирует возвращение «мятежников» в общее с Грузией государственное пространство через помощь в выходе товаров из ЮО и Абхазии на рынки Европы. Но эта идея при ближайшем рассмотрении оказывается еще более смешной. В Евросоюзе остаются ограничения и квоты на поставки товаров из самой Грузии, которые не пользуются особым спросом ввиду несоответствия принятым в ЕС стандартам. А сверх квот любая поставка практически невозможна. Какую помощь Тбилиси может оказать абхазским компаниям где-нибудь в Берлине, если там и грузинские не особо привечают. Кстати, для начала Тбилиси мог бы открыть свой рынок для абхазских товаров и продукции компаний из Южной Осетии, а то ведь до сих пор в самой Грузии продажа товаров с юго-осетинскими или абхазскими этикетками запрещена.

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Немногим лучше обстоит дело и с другим гуманитарным направлением - высокотехнологичным медицинским обслуживанием. Действительно оно предполагает льготные условия для абхазов и ого-осетин, но воспользоваться им редко кто может. Бесплатная операция не предполагает отказа дорогостоящего обследования, а также послеоперационного ухода.

К тому же, вряд ли стоит забывать о функционирующей на окраине Тбилиси под эгидой США биологической лаборатории имени Ричарда Лугара, которая с 2011 года проводит исследования по получению патогенных микроорганизмов для избирательного воздействия на различные этнические группы. Сейчас, после ряда скандалов ее формально переподчинили грузинскому Национальному центру по контролю заболеваниями, но даже в самой Грузии все прекрасно отдают себе отчет, что заокеанские «гости» вряд ли когда пустят местных «хозяев» дальше прихожей.

Тем более, что у США отношение к Грузии схоже с тем, как они воспринимают Украину, а что творит гражданка США Ульяна Супрун в должности и.о. министра здравоохранения в Киеве - известно всем. В таких условиях вряд ли стоит удивляться тому, что применение медицинских препаратов и вакцин в Абхазию, доставляемых по разным «серым схемам» через Грузию, не представляется возможным легально, тем более, что они не прошли сертификацию по безопасности ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, ни в России. Что там может оказаться, известно одному Богу. И американцам.

В НАТО НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

Таким образом, все, что пытается реализовать Грузия по западным лекалам в отношении «гуманитарного воссоединения» с Абхазией и Южной Осетией, терпит крах. Зато совсем не формально идет наращивание контактов в сфере военного сотрудничества Тбилиси и НАТО. Более активными и масштабными становятся совместные учения, которые уже вышли на межвидовой уровень и активно развивают военно-морскую составляющую.

Так, например, с 8-го по 13 апреля в Черном море проходили учения НАТО Sea Shield 2019 («Морской щит 2019»), в которых участвовали корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции. И, хотя у нынешних Грузии и Украины нет кораблей соответствующего класса, представители ВС Тбилиси и Киева в маневрах участвовали. А неделей ранее 29 марта в окрестностях Тбилиси закончились командно-штабные учения «НАТО-Грузия-2019», начавшиеся 18 марта. В этих маневрах принимали участие военные из 24 стран альянса, и их лично посетил Генсек НАТО Столтенберг. Вот это гораздо больше характеризует действительные устремления Грузии, чем «гуманитарная» активность на западные финансы.

- Учения НАТО в Грузии - беспрецедентные, в них приняло участие большое количество стран, и мы расцениваем это как деструктивный шаг со стороны Грузии, направленный на эскалацию напряженности в регионе, - вполне обоснованно заявил по этому поводу министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Но только маневрами сотрудничество Тбилиси с НАТО не ограничивается. Бывшая российская база ВВС в Вазиани прошла через глубокую модернизацию не просто так, а для того, чтобы на ее основе появился «Центр оборонной готовности НАТО и Грузии». Кроме того, Грузия готова к возведению объектов двойного назначения. Реализуемый на американские деньги и при инженерно-строительном участии США проект по углублению дна порта Анаклия, который публично называли исключительно экономическим, вдруг стал играть важнейшую роль для использования гавани в целях «обеспечения региональной безопасности». Что это значит, вряд ли стоит специально объяснять. И так понятно, что это подразумевает использование всей инфраструктуры в военных целях. Есть и ряд других проектов аналогичного назначения.

ПОРА СМИРИТЬ ГОРДЫНЮ

Понятно, что Грузия пытается добиться решающих результатов для вступления в ЕС и НАТО. Но какие бы маневры (не только военные, но и дипломатические) ни предпринимались Тбилиси, не урегулированные конфликты не оставляют Грузии такой возможности. Не понимать этого руководство Грузии не может, и независимость Сухума и Цхинвала в сочетании с указанными факторами не просто тормозят евроатлантические устремления, но и являются очень болезненными для самолюбия грузинских властей.

Между тем, желание Саломе Зурабишвили обновить Женевский формат, который она считает устаревшим, но безальтернативным, не принесет никаких результатов, если не будет предпринято несколько кардинальных шагов в единственно правильном направлении. Для начала Тбилиси должен признать, что определяющим для урегулирования отношений должен стать учет интересов народов всех трех республик, а не только руководства Грузии. И первое, что надо сделать на этом пути - восстановить прямые контакты с Абхазией и Южной Осетией и признать их такими же равноправными сторонами конфликта, как и себя.

Кроме того, Тбилиси пора принять для себя тот неоспоримый факт, что без участия Москвы в урегулировании конфликта, он никогда не будет разрешен, и даже совместные усилия Запада ничего тут не смогут изменить. Инициирование международного давления на Россию в этом вопросе не даст ровным счетом ничего. Что доказали бесполезные многолетние антироссийские санкции со стороны США и ЕС. А это значит, что надо привлекать к диалогу и Москву. Это неизбежно, если Грузия хочет действительного урегулирования. И Россия, кстати, может помочь Тбилиси сохранить свое лицо в примирении с Абхазией и Южной Осетией.