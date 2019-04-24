Марс тряхнуло: на Земле это услышали

Специалисты NASA сообщили, что 6 апреля 2019 года на Марсе произошло землетрясение — марсотрясение, выражаясь точнее. Его толчки уловил сейсмограф SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure), располагающийся ныне на поверхности соседней планеты.

Сейсмограф был доставлен на Марс на борту зонда InSight 26 ноября 2018. Уже 19 декабря роботизированая рука сняла его со «стола» и поставила прямо на Марс - в 1,636 метра от зонда. Куда рука дотянулась.

Сейсмограф под крышкой.

Сейсмограф без крышки, стоит и регистрирует.

- Мы дождались марсотрясения, - порадовался за свой прибор Филипп Лоньоне (Philippe Lognonnе), руководивший его разработчиками из Парижского института физики Земли (Institut de Physique du Globe de Paris) in France). - И теперь можем уверенно утверждать, что Марс сейсмически активен.

Ученые не сомневаются, что зафиксировали именно сейсмические процессы. Но что конкретно их вызвало, пока не определили. Лишь подчеркнули, что первое зафиксированное марсотрясение — по своему характеру — очень похоже на лунотрясения, на которые реагировали сейсмографы, доставленные на поверхность нашего естественно спутника американскими астронавтами.

Сейсмограмма с Марса: ученые отличают сигналы марсотрясения от шума ветра и других звуков.

SEIS уловил какую-то тряску еще и 14 марта, 10 и 11 апреля 2019 года, но куда менее слабую, чем 6 апреля. Ученые лишь подозревают, что источники этих трех толчков тоже могут находиться в недрах. Ведь чувствительность прибора такова, что он реагирует даже на удары мелких метеоритов о поверхность Марса.

Работа продолжается. Собранные данные помогут уточнить строение Марса — понять, как он выглядит, что называется, в разрезе.

Сейсмограф марсианского аппарата InSight впервые зафиксировал землетрясение.

- Сейсмическое зондирование соседней планеты началось, - торжественно объявили в NASA. И выпили шампанского. Как и обещали, устанавливая аппаратуру.

Рядом с сейсмографом стоит агрегат под названием HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) - Набор для изучения Теплового Потока и Физических Свойств, в дословном переводе. Его штырь уже проник в Марс. Но возникли трудности. Подробнее об этом — тут.