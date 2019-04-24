2019-04-23T10:53:47+03:00
Анекдоты

У алтайской психиатрической клиники сорвало крышу

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Жительница Нижнего Тагила заявила, что живет в СССР и поэтому не платит за ЖКХ

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У алтайской психиатрической клиники сорвало крышу

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Житель Брянска решил избавиться от хлама и случайно сжег 1,5 млн рублей

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Проводники поезда потеряли собаку российской порноактрисы

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Кот Ассанжа наблюдал за арестом хозяина по телевизору

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Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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В каком непредсказу­емом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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