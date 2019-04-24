Меняем резину: следи за руками

Очереди на переобувку выстроились, шиномонтажникам вздохнуть некогда! И в этой запарке они могут случайно или намеренно не сделать что-то важное...

Грязь убрать

Шины теперь ставят бескамерные, поэтому между покрышкой и диском не должно быть даже мельчайших крупинок грязи или ржавчины. Иначе колесо будет постоянно спускать. Придется подкачивать е го или снова приезжать на шиномонтаж и тратить несколько сотен рублей на манипуляции с колесом.

Вообще для шин существуют специальные моечные станки, но это вещь диковинная. Обычно шиномонтажник парой движений проходится металлической щеткой по ободу диска, и на этом все ограничивается. Хотя нет, он еще мыльным раствором намажет, чтобы резина легче устанавливалась.

Как должно быть: мастер должен хорошо очистить соприкасающиеся поверхности дисков и шин. А вместо воды с мылом использовать специальную пасту, которая защищает от ржавчины и повышает герметичность.

Вынуть гвозди

Дороги у нас те еще. За 3 - 5 лет жизни одного комплекта покрышек пробоин и шрамов на них оказывается множество. Поэтому шины с заплатками ставят на легковушки обычно на задние колеса. Но может быть так, что с осени в резине торчал гвоздь, саморез, скоба, тогда шиномонтажник не посмотрел и сейчас тоже оставил без внимания.

Железяка в резине, даже если сквозной дыры пока еще нет, в конце концов приведет к проколу. А еще не даст точно отбалансировать колесо. То же самое и с грязью, кстати, комья ее на колесе могут привести к неровной балансировке. В результате на скорости колесо начнет бить, а машину будет болтать.

Как должно быть: мастер должен проверить шину на предмет посторонних железок и повреждений.

Проверить на вздутия

Когда машина попадает в яму, первый удар на себя принимает шина, и при ее повреждении вздувается шишка. Вот такие вздутия называют грыжами, и вырастают они не только на боковинах, но и на самом протекторе.

Правила дорожного движения ездить на таких колесах запрещают, но многие ездят так годами. Иногда даже не замечают, особенно если грыжа - на внутренней стороне колеса и снаружи не видна. Вздутие на протекторе и вовсе незаметно, зато руль будет бить по рукам изрядно. Но самое главное: грыжи с возрастом растут, а потом шина может и вовсе лопнуть.

Стертый протектор, особенно если он «съеден» неравномерно, - тоже проблема. И не только для самой шины, возможно, резина сточена так из-за неисправности подвески, неотрегулированного схода-развала.

Как должно быть: мастер должен тщательно осмотреть шины и дать рекомендации.

Закрутить

Обычно закручивают гайки или болты тем, что под руку попадется. Часто на ключ набрасывают длинный кусок трубы и тянут что есть силы, прыгают на них ногами. Срывают резьбу. Громкий пистолет - гайковерт - это удобно для работника, но не во всех случаях правильно. Открутить им - это на здоровье, но не затягивать поставленное колесо. И затягивать не по кругу, а крест-накрест, чтобы прикручивать равномерно, и в итоге колесо встало. Кстати, между ступицей, к которой прикручивают колесо, и диском тоже не должно быть грязи и ржавчины, иначе оно будет болтаться.

Как должно быть: мастер должен прикручивать колеса измеряющим усилие динамометрическим ключом.

Если вы видите в мастерской перечисленные ошибки, лучше бегите оттуда. Даже если работы там стоят на пару сотен рублей дешевле. Лучше переобуть машину в приличном месте, зато не будете беспокоиться о колесах.

Сколько накачать?

Услышать такой вопрос в шиномонтажке - нормальное дело. Спрашивают, будто продавцы на рынке интересуются, сколько картошки накладывать. На деле таблицы давления в шинах наклеены в проеме водительской двери или на лючке бензобака.

Как должно быть: мастер сам должен посмотреть, до какого давления накачать стандартное колесо.

Есть еще множество частностей. Балансировочный станок надо калибровать, и делается это несколько раз в сезон. Грузики на литые диски приклеиваются, и чтобы они не отлетали по дороге или на автомойке, поверхность нужно обезжирить, прогреть. При снятии покрышки с диска на станок нужно надевать защитные капроновые накладки, чтобы не «покоцать» диски.