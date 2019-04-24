Советские, развлечения для детей: летающие тряпки и куча-мала

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) в программе «Дежавю» (23.05) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

Помните развлечения, которые проводились прямо в стенах школы? Не сказать, что все они были абсолютно безопасными, но именно о таких школьных затеях мы расспросили слушателей программы «Дежавю», которые создали свой рейтинг активностей во время перемен.

1. Резиночки

На каждой перемене в углу холла можно было увидеть девчонок, которые увлеченно прыгали «первые», «вторые» и «третьи» (каждое из этих названий - это высота резинки, которая поднималась со щиколоток до колен, а с колен до пояса). Казалось: если бы не звонок на урок, девочки бы точно побили рекорд Валерия Брумеля по прыжкам в высоту.

Резиночки были чисто девчачьим развлечением, хотя и некоторые мальчишки в этой забаве эпизодически принимали участие. Фото: Игорь УТКИН, Александр ЯКОВЛЕВ/TASS

2. «Конница»

Отголоски рыцарских турниров и наследие Буденного нашли отражение в этой игре. Один школьник прыгал на «лошадь» - то есть на своего друга. «Лошадь» поддерживала всадника за ноги, чтобы тот не грохнулся раньше времени, а напротив уже готовился второй всадник. Дальше по команде кавалерия мчалась навстречу друг другу. Главная задача - свалить соперника. «Лошади» могли лягаться. Запрещалось проводить удушающие приемы и хватать за волосы. Победа сопровождалась грохотом, с которым побежденный седок и его верный Росинант падали на школьный пол...

3. «Слон»

Почти, как «Конница», но монументальнее. Школьники делились на две команды: четверо на четверо или пятеро на пятеро. Одна группа, нежно обхватив товарища за пояс, нагибалась и превращалась в эдакого удлиненного гимнастического коня, поставленного вдоль. Задача второй команды - по очереди запрыгивать на этого «слона». Причем первый прыгающий должен был улететь в прыжке как можно дальше, чтобы осталось место и для других. Стоявшим буквой «зю» мальчишкам требовалось во время прыжка соперника убрать голову под мышку товарища, чтобы пятая точка всадника ненароком не сломала шею. После того как одна команда забиралась на другую, «слон» начинал движение. Задача - дойти до финальной точки, которая определялась заранее. Этому всячески мешали сидящие наверху, раскачивая и без того хлипкую конструкцию. Если «слон» заваливался, не дойдя до нужного пункта, все начиналось сначала. Ну а если доходил, команды менялись местами.

4. «Сифа», или «Сифак»

Игра, как правило, проводилась во время кратковременного отсутствия учителя и перед самым уроком, пока педагог не вошел в класс. Зачастую бралась тряпка для стирания с доски: лучше сухая - так следы от мела заметнее - и бросалась в одноклассника со словами «сифа». Теперь одноклассник носился по классу с тряпкой, желая попасть в кого-нибудь, а задачей для всех было шустро уворачиваться от летящего предмета. Игра прекращалась, как только появлялся учитель. В некоторых случаях учитель и сам, не желая того, принимал участие в этой игре, когда, входя в класс, случайно становился мишенью для «сифака».

5. Трясучка

Игра на деньги, которая (если ловили) тут же пресекалась на корню взрослыми: причем не только учителями, но и уборщицами.

При наличии даже одно монеты можно было играть: например, твои пять копеек против пяти копеек друга. Выбирался водящий, ему в ладонь укладывались монеты - одна орлом вверх, другая решкой. Ладонь накрывалась другой рукой, и начиналось довольно активное потряхивание. Через какое время произносилось слово «стоп», и тот, кто наблюдал за манипуляциями товарища, говорил «орел» или «решка». Ну а дальше смотрели в открытую ладонь. Если вы сказали «орел» и все монетки перевернулись орлами, они становились вашими. Некоторые мастера трясли монеты как заправские фокусники: они точно знали, как лягут копейки, и всегда оставались в выигрыше.