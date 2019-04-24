"Барселона" после выигрыша 2:0 у "Алавеса" - в шаге от победы в чемпионате Испании

Футболисты "Барселоны" одержали победу в 34 туре чемпионата Испании в гостях над "Алавесом" со счетом 2:0. Встреча прошла в Витории на стадионе "Медисорроса".

Счет в поединке на 54-й минуте открыл полузащитник "Барселоны" Карлос Аленья, ему голевую передачу отдал Серхи Роберто. Спустя шесть минут преимущество "Барсы" удвоил уругвайский форвард Луис Суарес, который точно пробил с пенальти.

Эта игра стала юбилейной в ранге капитана для лидера "Барселоны" Лионеля Месси. С капитанской повязкой аргентинец провел 100-й матч за "Барсу".

Луис Суарес после этой игры вошел в историю "Барселоны". На его счету 131 гол и теперь он делит 3-4 место в списке бомбардиров "Барсы" с Ладиславом Кубалой. Выше уругвайца - Сезар Родригес (190) и Лионель Месси (416 голов). В расчет берутся голы в чемпионате Испании.

После этой победы "Барселона" с 80 очками - лидер чемпионата Испании, и ее отрыв от "Атлетико" составляет 12 баллов. Команда Диего Симеоне сегодня принимает на своем поле "Валенсию". А уступивший каталонцам "Алавес" с 46 очками - на 8 месте в чемпионате Испании.

После этой победы "Барсы" теперь она может досрочно стать чемпионом Испании. Это произойдет в том случае, если главный преследователь каталонцев, "Атлетико", проиграет сегодня, 24 апреля, на своем поле проиграют "Валенсии". Однако же, если этого не произойдет, то 27 апреля на родном "Камп Ноу" каталонцы в случае победы над "Леванте" уже точно будут праздновать выигрыш очередного чемпионского титула в Испании.