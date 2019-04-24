Звезде "Убойной силы" стало хуже после кровоизлияния в мозг

Актер Евгений Леонов-Гладышев, который в августе 2008 года перенес травму головы, до сих пор не оправился от болезни. В больнице у звезды "Убойной силы" произошло кровоизлияние в мозг. Сейчас артисту стало хуже.

Коллеги Евгения Леонова-Гладышева говорят, что его состояние плохое. Он полностью не восстановился, у артистка возникли проблемы с речью.

"Увы, сейчас Женя совсем плох. Практически не разговаривает", - поведала Галина Бокашевская, которая служит в Московском Губернском театре у Сергея Безрукова.

Актриса рассказала подробности инцидента с Леоновым-Гладышевым. "Несчастье случилось с ним в прошлом августе. Его ждали на съемках, но из Питера в Москву он так и не доехал. По дороге на вокзал ранним утром зашел в магазин, около которого его и нашли избитым. Уже в больнице у Жени произошло кровоизлияние в мозг, от которого он не оправился до сих пор", - цитирует ее "Экспресс газета".

Как писал сайт kp.ru, c черепно-мозговой травмой Евгений Борисович был доставлен в Городскую Елизаветинскую больницу №3. Леонов-Гладышев перенес кому, но смог прийти в себя. Родственники актера собирали деньги на его реабилитацию. Все надеялись, что он вернется в профессию, но судя по всему, пока это невозможно.

Евгений Леонов-Гладышев снялся в более чем ста фильмах и сериалах. Среди его работ "Рожденная революцией", "Сибириада", "Место встречи изменить нельзя", "Инспектор Лосев», "Мастер и Маргарита", "Государственная граница", "Убойная сила", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и многие другие.