Шойгу: "Придумали российскую угрозу – сами себя ею и пугают"

Выступая на открытии 8-ой Московской конференции по международной безопасности министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о тлеющих конфликтах, которые активно подогревают извне.

"Продолжаются боевые действия в Йемене. В новую фазу входит конфликт в Ливии. Сохраняется напряженность в Сирии и Ираке.

В Африке нарастает активность террористических группировок. Западная часть этого континента лидирует по количеству захватов судов пиратами. Все чаще делаются шаги по неоколониальному вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

Расширяются зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах. В Юго-Восточной Азии – под вывеской формирования новой системы безопасности в так называемом Индо-Тихоокеанском регионе – предпринимаются попытки сдержать взаимодействие стран за счет создания новых разделительных линий. В западном полушарии США реанимируют доктрину Монро, цель которой – ограничить суверенитет латиноамериканских государств, оказать давление на тех, кто проводит не согласованную с Вашингтоном политику", - обрисовал обстановку министр, отметив, что в качестве инструмента воздействия рассматривается весь арсенал средств, включая силовые методы.

Шойгу привел в пример ситуацию в Венесуэле, где законное правительство "подвергается беспрецедентному внешнему воздействию".

Рост напряженности также отмечается вокруг России. По словам главы российского военного ведомства НАТО продолжает накапливать силы в Европе, растет его влияние в Арктике. Альянс продолжает развертывание глобальной системы противоракетной обороны, которые "направлено на подрыв потенциала сдерживания России и Китая".

"Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики Северо-Атлантического альянса. В ее основе лежит принцип "сам придумал – сам в это и поверил". То есть сами придумали российскую угрозу – сами себя ею и пугают. При этом практические действия альянса – будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях – ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны", - подчеркнул Шойгу.

Министр пообещал, что ответные меры на любые вызовы будут приниматься "своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО".