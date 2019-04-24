2019-04-24T20:20:21+03:00
Политика

Герасимов: "Перспективные вооружения России - ответ на развертывание ПРО США в Европе"

Для чего расширяется НАТО, наращивается боевой потенциал объединенных вооруженных сил альянса
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments32
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото Михаил Метцель / ТАССНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото Михаил Метцель / ТАСС
Изменить размер текста:

"На момент распада СССР в НАТО было 16 стран, сейчас их 29. Напрашивается вопрос, в каких целях и против кого все это? Ведь Советский Союз давно распался, и противостояние между блоком НАТО и Организацией Варшавского договора ушло в прошлое.

Очевидно, что новый термин – "сдерживание агрессивных намерений России" – введен за океаном для оправдания своих военных приготовлений", - заявил на 8-ой Московской конференции по международной безопасности начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Генерал отметил, что "наблюдая за нарушением баланса сил и риска военных инцидентов в Европе, Россия продолжает проявлять максимальную сдержанность".

"Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО. В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов. При этом данные мероприятия проводятся в пределах установленной численности Вооруженных Сил Российской Федерации за счет сокращения состава других военных округов. В ответ на развертывание системы ПРО США в Европе Россия в приоритетном порядке развивает и поставляет в войска перспективные вооружения", - подчеркнул Герасимов.

Начальник Генштаба также отметил, что Россия "никогда не отказывалась от контактов по военной линии со своими американскими коллегами". А российские дипломаты предлагают западным партнерам отказаться от создания на Европейском континенте новых "разграничительных линий", снизить противостояние по линии Россия – НАТО, и вспомнить акт в котором закреплено, что "Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Генштабе заявили об усилении группировки войск на западе и юге России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Москва вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов за счет сокращения состава других военных округов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24