Герасимов: "Перспективные вооружения России - ответ на развертывание ПРО США в Европе"

"На момент распада СССР в НАТО было 16 стран, сейчас их 29. Напрашивается вопрос, в каких целях и против кого все это? Ведь Советский Союз давно распался, и противостояние между блоком НАТО и Организацией Варшавского договора ушло в прошлое.

Очевидно, что новый термин – "сдерживание агрессивных намерений России" – введен за океаном для оправдания своих военных приготовлений", - заявил на 8-ой Московской конференции по международной безопасности начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Генерал отметил, что "наблюдая за нарушением баланса сил и риска военных инцидентов в Европе, Россия продолжает проявлять максимальную сдержанность".

"Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО. В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов. При этом данные мероприятия проводятся в пределах установленной численности Вооруженных Сил Российской Федерации за счет сокращения состава других военных округов. В ответ на развертывание системы ПРО США в Европе Россия в приоритетном порядке развивает и поставляет в войска перспективные вооружения", - подчеркнул Герасимов.

Начальник Генштаба также отметил, что Россия "никогда не отказывалась от контактов по военной линии со своими американскими коллегами". А российские дипломаты предлагают западным партнерам отказаться от создания на Европейском континенте новых "разграничительных линий", снизить противостояние по линии Россия – НАТО, и вспомнить акт в котором закреплено, что "Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников".

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