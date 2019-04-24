Рядом с космодромом «Восточный» построили город будущего и ждут туристов

Где находится самая необычная заправка

Как заправить автомобиль знают все. Заезжаешь на заправку, говоришь сколько и какого топлива залить и идешь платить. Иногда заправщики спрашивают: вам обычное топливо или супер-пупер горючее? Ты сначала впадаешь в ступор и думаешь, а может попробовать и залить эту супер-пупер жидкость, но через секунду «жаба» (которая душит) говорит: ты же не на Луну собрался, заливай обычное. А вот интересно, а если на Луну, то как? Тоже «Вам обычное топливо или чтобы побыстрее до Луны долететь?» Так вот, когда мне предложили съездить на космодром и посмотреть на заправку для ракет, я согласился не раздумывая. Даже не предполагал, что путь до точки, откуда спутники попадают на орбиту, займет почти полтора дня. Во-первых, надо долететь до Благовещенска, а это около 7 часов полета и шесть часовых поясов, затем еще двести километров до города Циолковский, где можно переночевать в гостинице и прийти в себя от смены часовых поясов, и только на следующий день преодолеть оставшиеся двадцать километров до космодрома Восточный, где после прохождения всех инструктажей и проверок попадаешь на так называемый «стол».

Набережная в Благовещенске, столице Амурской области, где и находится космодромФото: Михаил ФРОЛОВ

Благовещенск стоит на реке Амур. На другом берегу уже КитайФото: Михаил ФРОЛОВ

Станция УглегорскФото: Михаил ФРОЛОВ

Космическая заправка

С космодрома Восточный в июне 2019 года планируется запуск Союза со спутником Метеор и еще сорока малыми исследовательскими спутниками. Ракета-носитель стартует с уже действующего стартового комплекса, а неподалеку от него полным ходом идет строительство второго «стола» для тяжелой ракеты Ангара. В перспективе тут появится и третий комплекс для сверхтяжелых ракет.

С космодрома Восточный в июне 2019 года планируется запуск Союза со спутником Метеор и еще сорока малыми исследовательскими спутникамиФото: Михаил ФРОЛОВ

В автомобилях для получения большей мощности устанавливают турбину, для того чтобы больше кислорода было в камере сгорания, а для того чтобы поднять ракету окислителя надо намного больше, и турбиной тут не обойтись.

Ракета-носитель стартует с уже действующего стартового комплексаФото: Михаил ФРОЛОВ

Для заправки средней ракеты типа Союз одного только жидкого кислорода требуется около двухсот кубических метров, и нужен он при температуре -183°С. Для заправки тяжелой Ангары потребуется в четыре раза больше.

Для заправки средней ракеты типа Союз одного только жидкого кислорода требуется около двухсот кубических метровФото: Михаил ФРОЛОВ

Первые системы заправки, созданные еще в пятидесятых годах прошлого века, теряли в сутки до десяти процентов ценного компонента топлива. Современные космические заправки могут сохранять криогенные жидкости практически без потерь месяцами. Вся система хранения, транспортировки, заправки была разработана и реализована отечественными учеными и специалистами из ОАО Криогенмаш. Двухсоткубовые емкости по железной дороге были доставлены из подмосковной Балашихи прямо к стартовому комплексу. В сотне метрах от старта находится технологический блок кислорода и азота, откуда по специальным трубопроводам криогенные жидкости поступают в ракету, а в случае отмены старта могут быть выкачены обратно на хранение. Продукция Балашихинского предприятия используется на всех российских космодромах, на космодроме Кура во Французкой Гвиане, на морском космодроме Морской старт, а также в Южной Корее и Индии.

Современные космические заправки могут сохранять криогенные жидкости практически без потерь месяцамиФото: Михаил ФРОЛОВ

Внешне ничто не говорит о том, что внутри огромных белых резервуаров и блестящих труб находится кипящий жидкий кислород при температуре близкой к абсолютному нулю. Для обеспечения жидким кислородом, водородом и азотом сразу всех стартовых комплексов Восточного, в будущем планируется строительство собственного кислородно-азотного завода на территории космодрома. Сейчас же путь от Балашихи до космической заправки резервуары с жидким азотом и кислородом преодолевают за две - три недели по железной дороге. Как рассказала генеральный директор Криогенмаш Соколова Мария Сергеевна: “Предприятий, способных выполнить подобные задачи, в мире единицы”. При разработке и проектировании подобных космических заправок отечественные ученые защитили не одну диссертацию.

В сотне метрах от старта находится технологический блок кислорода и азота, откуда по специальным трубопроводам криогенные жидкости поступают в ракетуФото: Михаил ФРОЛОВ

До старта ракеты еще около трех месяцев, а подготовка идет уже полным ходом. Разгонные блоки первой ступени уже ожидают своей очереди в технологическом блоке, где собирают ракеты из прибывших сюда по железной дороге компонентов. Перед тем как вагон попадет в этот блок его тщательно моют, потому что в сборочных цехах чистота как в операционной, и специальный моющий пылесос работает тут постоянно.

Перед тем как вагон попадет в этот блок его тщательно моютФото: Михаил ФРОЛОВ

Размеры космодрома впечатляют конечно больше всего. Мобильная башня обслуживания высотою в пятьдесят два метра, стоящая на стартовом столе между двух 150 метровых громоотводов, выглядит со стороны игрушечной, но именно в ней почти до самого старта скрывается ракета.

До старта ракеты еще около трех месяцев, а подготовка идет уже полным ходомФото: Михаил ФРОЛОВ

Размеры космодрома впечатляют конечно больше всегоФото: Михаил ФРОЛОВ

Разгонные блоки первой ступени уже ожидают своей очереди в технологическом блокеФото: Михаил ФРОЛОВ

Больше всего тут поражают размерыФото: Михаил ФРОЛОВ

Город Циолковский

Стремительно набирающий свою мощь космодром потребует немало специалистов в достаточно узких отраслях науки, и для них уже построен новый современный микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. Если дома еще в стадии отделки, то детские площадки уже полностью готовы. Кроме того, на Восточном планируют развивать и туристическую составляющую. Туристы через Благовещенск смогут приехать сюда, чтобы своими глазами увидеть старт космического корабля (и нащелкать сэлфи в инстаграм).

Город Циолковский застраивается новыми домамиФото: Михаил ФРОЛОВ