Сверщилось! Прямо кричу и ликую! Была бы не беременная, выпила бы прямо сейчас шампанского. Бутылку!

Путин подписал указ о российском гражданстве для Донбасса!

Всего-то пять лет хождений множества разных людей по кабинетам, разъяснений, возмущений, яростных текстов и снова бития головой о дубовые двери - и вот, разум, долг, честь и милосердие победили.

Низкий поклон всем, кто бился в эти двери, писал эти тексты и публично разделял справедливое негодование.

Вода камень точит. Бессердечие всегда проигрывает на длинной дистанции.

Поздравляю жителей ДНР и ЛНР! Выдыхайте.

А всем, кто бился и бьется над этой темой, желаю сил и терпения. Нам нельзя останавливаться, пока паспорта не дадут вообще всем русским, а не только Донбассу.

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