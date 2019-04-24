2019-04-24T18:53:31+03:00
Политика

Поздравляю жителей ДНР и ЛНР! Выдыхайте

Главред RT прокомментировала указ об упрощенной процедуре принятия в гражданство РФ жителей Донбасса
Маргарита СИМОНЬЯНгл. редактор телеканала Russia Today
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Комментарии: comments1
Нам нельзя останавливаться, пока паспорта не дадут вообще всем русским, а не только ДонбассуНам нельзя останавливаться, пока паспорта не дадут вообще всем русским, а не только ДонбассуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сверщилось! Прямо кричу и ликую! Была бы не беременная, выпила бы прямо сейчас шампанского. Бутылку!

Путин подписал указ о российском гражданстве для Донбасса!

Всего-то пять лет хождений множества разных людей по кабинетам, разъяснений, возмущений, яростных текстов и снова бития головой о дубовые двери - и вот, разум, долг, честь и милосердие победили.

Низкий поклон всем, кто бился в эти двери, писал эти тексты и публично разделял справедливое негодование.

Вода камень точит. Бессердечие всегда проигрывает на длинной дистанции.

Поздравляю жителей ДНР и ЛНР! Выдыхайте.

А всем, кто бился и бьется над этой темой, желаю сил и терпения. Нам нельзя останавливаться, пока паспорта не дадут вообще всем русским, а не только Донбассу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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