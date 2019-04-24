2019-04-24T18:49:40+03:00
Экономика

На ПМЭФ пройдет конкурс инновационных стартапов Business Priority

Мероприятие состоится в рамках проекта «Территория инноваций»
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На ПМЭФ пройдет конкурс инновационных стартапов Business PriorityНа ПМЭФ пройдет конкурс инновационных стартапов Business Priority
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Фонд Росконгресс совместно с Международным фондом технологий и инвестиций, Фондом развития цифровой экономики и Фондом «РК-инвестиции» объявили конкурс Business Priority.

На Петербургском международном экономическом форуме проект «Территория инноваций» выходит на качественно новый уровень и становится точкой притяжения для всех технологичных компаний, предлагающих инновационные решения. Деловая программа «Территории инноваций» включает проведение открытого международного конкурса инновационных разработок, питч-сессии перспективных стартапов перед крупнейшими мировыми инвесторами, а также круглые столы с представителями регионов, демонстрации кейсов по практическому применению цифровых технологий.

Business Priority – проект, созданный с целью развития инновационного рынка Российской Федерации и продвижения выдающихся российских технологических решений.

Совместно с членами экспертного совета конкурса, состоящего из представителей ведущих российских корпораций, а также при поддержке фонда «РК-инвестиции», Международного фонда технологий и инвестиций и Фонда развития цифровой экономики будут отобраны 10 ведущих стартапов, которые смогут привлечь на свои проекты финансирование общей суммой до миллиарда рублей от крупнейших венчурных фондов прямо в процессе «Питч-сессии на миллиард», которая состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, участие в конкурсе поможет получить:

- прямое взаимодействие инновационных компаний с крупнейшими российскими и зарубежными корпорациями для внедрения технологий и создания совместных продуктов;

- системный диалог на всех уровнях внедрения инновационного продукта в рынок потребления корпораций;

- модификацию восприятия продуктов компании на государственном уровне;

- содействие во внедрении в нормативные документы и стандарты Российской Федерации;

- возможность получения финансовой поддержки государственных и частных институтов;

- оптимизацию дорожной карты.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте проекта: businesspriority.ru. Заявки на конкурс принимаются до 15 мая 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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