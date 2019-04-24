Два гола Фарфана принесли победу "Локомотиву" в гостевой игре против "Ростова"

В среду, 24 апреля, спустя три недели, снова сыграли между собой футболисты "Ростова" и "Локомотива". Но только если в начале месяца в Москве был первый полуфинальный матч на Кубок России, то теперь же - встреча 25 тура чемпионата России в Ростове-на-Дону. Команда Юрия Семина, которая рвется в Лигу Чемпионов, приехала к крайне грозному в своих стенах против топ-клубов "Ростову" Валерия Карпина. Не так давно "желто-синие" победили дома "Спартак" со счетом 2:1, продлив безвыигрышную в Ростове-на-Дону серию "красно-белых" до шести лет. Теперь же настало время экзаменовать "Локомотив" Юрия Семина - еще один клуб из верхушки турнирной таблицы.

Команды выходят на поле.Фото: Антон Строкин

Эту игру, как и многие другие встречи с топ-клубами этого сезона, в Ростове-на-Дону ждали местные зрители. В вечер буднего дня сразу после работы на стадион пришли как потом выяснилось 29 173 зрителя - приличная посещаемость для 45-тысячной арены.

Старт поединка, правда, не задался у футболистов "Ростова". Уже на 5-й минуте защита хозяев оставила в одиночестве в своей штрафной форварда гостей Джефферсона Фарфана. И он не долго думая пробил с метров 12 и открыл счетв поединке довольно быстро. Хозяева поля не быстро оправились от этого удара и лишь к минуте 15-й смогли отодвинуть игру "от своих ворот".

Весь матч на поле шла очень яркая борьба.Фото: Антон Строкин

Ну а за пять минут до конца первого тайма в одной из атак "Ростова" настало время ответа хозяев. Прорвавшегося в штрафную "Локомотива" Александра Зуева хоккейным приемом остановил полузащитник гостей Дмитрий Тарасов. Зуев упал на газон, и судья матча тут уже указал "на точку". Подошедший к мячу Алексей Ионов был беспощаден, поразив ворота Гильерме - 1:1. Этот счет сохранился до конца первой половины встречи.

Форвард "Ростова" Алексей Ионов сравнивает счет ударом с пенальти.Фото: Антон Строкин

"Локомотив", похоже, чуть приуныл после того, как получил гол "в раздевалку". И с самого начала второй половины матча уже не столь сильно доминировал на поле. В целом шла равная борьба. За 12 минут до конца игры невероятную возможность вывести свою команду вперед упустил Алексей Миранчук. Находясь перед пустыми воротами он не смог правильно подстроиться под мяч и забить гол. Да и к тому же, вот напасть - судья зафиксировал офсайд!

Клубный твиттер "Локомотива" на этот момент отреагировал крайне эмоциональным "ААА!!!". Только потом пояснив, что же произошло на поле "Ростов-Арены".

На 83-й же минуте вновь свое слово взял Джефферсон Фарфан. После подачи с фланга форвард "Локомотива" вывел свою команду вперед. За 7 минут до конца основного времени гости вышли вперед в важной для них игре - 2:1.

Радость Алексея Ионова после очередного гола за "Ростов" в нынешнем сезоне.Фото: Антон Строкин

Футболисты "Ростова" не смогли ответить на этот гол чем-либо. Атаки не завершились точным ударом и "желто-синие" проиграли встречу 25 тура с минимальным счетом 1:2 столичному "Локомотиву".

Через несколько недель уже 15 мая клубы в третий раз сыграют между собой и снова игра пройдет на "Ростов Арене". На этот раз команды поспорят за выход в финал Кубка России в ответной игре полуфинала турнира.