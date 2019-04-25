2019-04-24T20:57:53+03:00
Здоровье

Врачи рассказали, сколько яиц и куличей можно съесть без вреда для здоровья на Пасху

И посоветовали, что делать, если уж вы переборщили со сладкой и калорийной пищей
Алина МАКЕЕВА
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Куриные яйца реабилитированы как полезный продукт. Но все ж такие диетологи советуют потреблять их «в разумных количествах»Куриные яйца реабилитированы как полезный продукт. Но все ж такие диетологи советуют потреблять их «в разумных количествах»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом году православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение 28 апреля. К этой дате РИА Новости опросил экспертов, сколько яиц и куличей можно съесть без вреда для здоровья. Врачи сделали подсчеты и вот что получилось:

- Если говорить о безопасной дозе, с учетом того, что человек будет есть еще мясо, рыбу, то в этом случае следует ограничиться тремя яйцами в день, этого будет достаточно, - рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач терапевт-диетолог Екатерина Бурляева.

Негусто? Но ведь совсем недавно медики, опасаясь холестерина, содержащегося в куриных яйцах, вообще не рекомендовали их есть больше двух штук в неделю (Норма ВОЗ - 1,5 штуки в неделю). По последним научным данным, большая часть плохого холестерина вырабатывается в организме человека, а с пищей его усваивается не так много. К тому же яйца, среди прочих полезных веществ, содержат холин - а он как раз борется с плохим холестерином. Так что куриные яйца реабилитированы как полезный продукт. Но все ж такие диетологи советуют потреблять их «в разумных количествах». Три штуки в сутки - это самая грань разумности.

Насчет творожной Пасхи и куличей врачи так же советуют не терять голову: позвольте себе кусочек весом в 100 г того или иного блюда. Этого будет достаточно, чтобы отметить праздник, но с дневной калорийностью (а это очень калорийные продукты!) не переборщите. Ну а если кулич был таким вкусным, что медицинские рекомендации оказались забыты, не корите себя. Съели - порадовались - и прекрасно. Зато на следующей неделе откажитесь от сладкого вообще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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