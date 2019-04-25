Судили сто товарищей

Например, спрашивают: «Какого цвета облака?» И процентов сорок отвечают, что белого. Это значит, что на остальные вопросы уже будет мало циферок капать, хоть ты серыми облака назовешь, хоть голубыми.

То ли дело новое шоу «Ну-ка, все вместе!», которое идет по субботам на «России 1»! Там сто якобы экспертов в пении слушают кого-то, а потом побеждает тот певец, который вызвал больше подъемов с сидений. При этом поднимающиеся сперва нажимают кнопку, а потом начинают подпевать, пританцовывать и бесконтрольно махать руками.

Эксперты в пении выглядят странно. Некоторые из сотни лично для меня так и остались неопознанными. Я бы даже сказала, что их было 80 процентов, и не факт, что за опознание всех остальных, кроме их предводителя Сергея Лазарева и сестер Зайцевых, я могла бы ручаться. У многих дам на головах были кокошники или просто головные уборы, беспорядочно украшенные цветами. У сестер Зайцевых цветами было усыпано декольте.

Сидели они все на конструкции, которую называли стеной. Если говорите «стена», тогда висите в люльках промышленных альпинистов на четкой вертикали. А так - милый покатый кусок амфитеатра с балкончиками и столиками и возможностью спокойного прохода для Николая Баскова. Ибо Басков - ведущий, и ему надо спросить, почему не известный никому Вася не нажал кнопку, услышав голос певца, а тоже не известная никому Маруся таки нажала?

Особенно это было мило, когда речь пошла о людях, известных гораздо больше, чем любая красотка из этой сотни с венчиком из роз.

Выходит парень, зовут его Вячеслав Макаров, он сперва в КВН играл, потом в «Однажды в России» на ТНТ пел регулярно. Его хотя бы помнят зрители как «того брюнета, который из команды Камызяк». Или, к примеру, Василий Акимов из группы «Мономах» с мощным голосом. Чем он хуже Насти Макаревич из забытой девичьей группы «Лицей»? Тем не менее Настя Макаревич сидит среди судей (равно как и сестры Зайцевы), а Василий Акимов уходит восвояси как конкурсант, пусть и с третьего места в туре.

Но самое милое, когда эти люди в сотне начинают обсуждать репертуар. И ретро им надоело, и итальянское произношение у девушки двадцатилетней не задалось на классической арии. Но потом приходит парень с гармошкой, поет про баню-водку-гармонь и лосось, и всем становится весело, хорошо, только не хватает именно водки с лососем. Нет, этот парень не победил, но многие (тоже в странных головных уборах) обиделись за такой отказ от «позитива».

Господа, может, вам надо к столу? А то ваше караоке без кокошников точно не расцветить.