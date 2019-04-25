Александр Овечкин о вылете из Кубка Стэнли: "Это тяжело. Ты понимаешь, сезон закончен"

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" в седьмой игре серии плей-офф Кубка Стэнли против "Каролины" уступили во втором овертайме со счетом 3:4. При этом, уже в начале встречи они вели 3:1, но все-таки уступили. Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин в этой игре отметился результативной передачей. Однако шайбы забросить не удалось. После игры Овечкин подвел итог встрече:

- Мы доминировали в первых двух периодах. Пару удачных отскоков, и они вернулись в игру. Это была отличная серия – много жёсткости, много разочарования. В овертайме вы сами видели. Это был не красивый гол, а подправление. Что пошло не так? Не знаю. Мы контролировали игру, но после 2:1 игра немного поменялась. Мы забили ещё, потом стало 3:2.

Как отметил Овечкин, его команда изо всех сил старалась добыть победу. Но все решила одна ошибка, которая перечеркнула труды всего сезона:

- Мы старались изо всех сил. Наша команда бывала в разных ситуациях. Мы никогда не винили в ошибках кого-то одного. Наша ошибка была в том, что мы не реализовали моменты, не всегда играли правильно. Это тяжело, особенно после прошлого сезона. Но сейчас уже ничего нельзя сделать.

Подводя итог, Александр отметил, что это - очень тяжелые ощущения. В прошлом году "Вашингтон" впервые выиграл Кубок Стэнли, победив в финале "Вегас" 4:1. А теперь же "Кэпиталз" ылетает прямо в первом раунде.

- Ты понимаешь, что сезон закончен. Мы бились 82 матча регулярки и семь матчей сейчас. Соперник забил. Мы расстроены и разочарованы, особенно после прошлого года.

После этой игры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, выступающие за "Вашингтон Кэпиталз", получили вызовы в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2019. Турнир 10 мая стартует в Словакии.