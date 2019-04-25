Программа переселения из аварийного жилья пошла на новый виток
Минстрой России вместе с Фондом содействия реформированию ЖКХ и властями регионов практически завершили работу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Масштабная задача выполнена на 99%! Расселено около 690 тыс. человек из аварийных домов площадью 10,8 млн кв. метров.
Впереди предстоит новый этап переселения. Не менее глобальный. Теперь из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Минстрой России совместно с регионами провел выверку непригодных для проживания квартир: 10,2 млн кв. метров, 9,7 млн кв. метров из которых планируется расселить за счет федерального бюджета, а порядка 0,5 млн кв. метров - за счет средств региональных бюджетов.
Субсидия на улучшение
С 2019 года переселение людей планируется производить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящий в состав нацпроекта, с 2019 по 2024 год включительно направят 507,2 млрд руб., из которых средства федерального бюджета - 431,9 млрд руб.
Эти деньги позволят расселить все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. До 2025 года в новые квартиры переедет более 660 тыс. человек из аварийного жилья площадью около 12 млн кв. метров.
«В 2019 году переселение по национальному проекту «Жилье и городская среда» будет выполняться по «старым» правилам. При этом за все прошлые годы реализации программы по расселению регионы наработали значимую практику, которая позволила нам сформировать предложения по внесению изменений в существующее законодательство для совершенствования механизмов расселения, - отметил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. - Новые механизмы призваны значительно усовершенствовать и облегчить эти процессы и для граждан, и для органов региональной власти, отвечающих за переселение».
Владимир Якушев.
В числе планируемых нововведений, к примеру, такие: для собственников аварийного жилья будет возможность получать еще и субсидию в дополнение к выкупной стоимости за аварийное жилье. При этом они смогут покупать новое жилье необязательно в месте проживания, а в любом регионе по своему усмотрению.
Проработаны инструменты поддержки инвесторов, реализующих проекты развития территорий: расширение перечня возможных объектов, которые могут находиться на территориях развития, будет реализовываться господдержка инвестора в размере до 25% затрат на расселение жителей аварийных домов.
Принятие указанных законодательных изменений планируется в первом полугодии 2019 года.
Деньги в срок
На новом этапе переселения в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» утверждены региональные адресные программы по расселению аварийного жилого фонда в 82 субъектах страны.
«На сегодня все регионы, участвующие в проекте, которым на расселение предоставят поддержку из федерального бюджета, уже утвердили свои региональные программы, - рассказал заместитель главы Минстроя России, руководитель федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилого фонда Максим Егоров. - Исполнение программ переселения мы будем контролировать через электронный бюджет. Там будет отражаться движение средств, прохождение контрольных точек и достижение установленных показателей».
Максим Егоров.
В 2019 году из федерального бюджета выделят 35,4 млрд рублей. На эти средства до конца года планируется расселить 140 тыс. кв. м аварийного жилья. С учетом длительности строительного цикла в 2020 году объемы переселения составят уже 1 млн кв. метров.
В марте Правительством РФ были утверждены порядок финансирования региональных программ переселения людей из аварийного жилья и целевые показатели для регионов на ближайшие три года. «Это и позволило на местах оперативно принять региональные программы, а уже в начале апреля началась заявочная кампания в Фонд ЖКХ на получение средств для выполнения планов на 2019 - 2020 годы», - пояснили в Фонде.
Порядок финансирования и рассмотрения заявок строго регламентирован. Заявку региона Фонд ЖКХ должен рассмотреть не более чем за 10 календарных дней с даты ее регистрации в госкорпорации, а в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения по заявке в регион поступит 30% денег, предусмотренных на реализацию программы.
кстати
Вручение платежного поручения с самым крупным авансовым платежом - почти 1,5 млрд рублей - планируется в ближайшие дни в Республике Саха (Якутия). Для этого в регион приедет генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин. В Якутии зарегистрирован самый большой объем аварийного жилья в стране. Всего регион для расселения аварийного жилья в 2019 - 2020 годах получит из средств Фонда ЖКХ 4,96 млрд рублей, которые пойдут на переселение 4898 человек из 2008 аварийных жилых помещений.
ВАЖНО
Решение Президента РФ
Первая торжественная церемония подписания договора о предоставлении и использовании федеральной поддержки на переселение людей из аварийных квартир состоялась 8 апреля в Фонде ЖКХ, пионером стала Оренбургская область.
Подписав документ, руководство Оренбургской области взяло на себя обязательства до 1 сентября 2025 года переселить людей из всего аварийного жилья в регионе, признанного таковым до 1 января 2017 года, а это 251 аварийный дом с общей площадью жилых помещений почти
100 тыс. кв. метров в 26 муниципальных образованиях региона. Согласно планам области, из аварийного жилья будет переселено более 5,3 тыс. граждан.
«Продолжение процесса переселения граждан из аварийного жилья за счет средств федерального проекта - это решение Президента России Владимира Путина. Во многом это решение обусловлено успешностью предыдущих программ по расселению аварийного жилья. Однако ежегодно в разряд непригодного для жизни переходит около
1,9 млн кв. м жилья, и процесс его расселения необходимо продолжать», - отметил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
Причем, по мнению Сергея Степашина, участникам проекта необходимо обращать внимание не только на количество, но и на качество новых домов. «Недопустимо, чтобы новое жилье, построенное в рамках программы, было недостаточно качественным. Оно должно быть современным, энергоэффективным, комфортным», - добавил он.
Генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин и глава Оренбургской области Денис Паслер подписали договор о предоставлении и использовании федеральной поддержки на переселение людей из аварийных квартир. Фото: Фонд ЖКХ.
Главе Оренбургской области Денису Паслеру было вручено платежное поручение на 108,56 млн рублей - первый транш для финансирования программы по переселению граждан из аварийного жилья по этапу 2019 - 2020 годов в рамках одобренной Фондом ЖКХ заявки, который составляет 30% от общей суммы.
В Минстрое России пояснили, что в ближайшие 6 лет предстоит расселить значительный объем аварийного жилья, и чем быстрее в каждом из субъектов России приступят к реализации своих региональных программ, тем выше шансы на успешное и своевременное достижение целей федерального проекта, а новые механизмы переселения из аварийного жилья должны позволить оптимизировать и ускорить этот процесс.
А всего с 8 по 19 апреля правлением Фонда ЖКХ были рассмотрены и одобрены заявки 13 регионов на общую сумму 8,75 млрд рублей. Деньги планируется направить на переселение 12 288 человек из 4999 аварийных жилых помещений общей площадью 206,1 тыс. кв. м.
ИСТОЧНИК KP.RU