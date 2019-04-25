Программа переселения из аварийного жилья пошла на новый виток

Минстрой России вместе с Фондом содействия реформированию ЖКХ и властями регионов практически завершили работу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Масштабная задача выполнена на 99%! Расселено около 690 тыс. человек из аварийных домов площадью 10,8 млн кв. метров.

Впереди предстоит новый этап переселения. Не менее глобальный. Теперь из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Минстрой России совместно с регионами провел выверку непригодных для проживания квартир: 10,2 млн кв. метров, 9,7 млн кв. метров из которых планируется расселить за счет федерального бюджета, а порядка 0,5 млн кв. метров - за счет средств региональных бюджетов.

Субсидия на улучшение

С 2019 года переселение людей планируется производить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящий в состав нацпроекта, с 2019 по 2024 год включительно направят 507,2 млрд руб., из которых средства федерального бюджета - 431,9 млрд руб.

Эти деньги позволят расселить все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. До 2025 года в новые квартиры переедет более 660 тыс. человек из аварийного жилья площадью около 12 млн кв. метров.

«В 2019 году переселение по национальному проекту «Жилье и городская среда» будет выполняться по «старым» правилам. При этом за все прошлые годы реализации программы по расселению регионы наработали значимую практику, которая позволила нам сформировать предложения по внесению изменений в существующее законодательство для совершенствования механизмов расселения, - отметил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. - Новые механизмы призваны значительно усовершенствовать и облегчить эти процессы и для граждан, и для органов региональной власти, отвечающих за переселение».

Владимир Якушев.

В числе планируемых нововведений, к примеру, такие: для собственников аварийного жилья будет возможность получать еще и субсидию в дополнение к выкупной стоимости за аварийное жилье. При этом они смогут покупать новое жилье необязательно в месте проживания, а в любом регионе по своему усмотрению.

Проработаны инструменты поддержки инвесторов, реализующих проекты развития территорий: расширение перечня возможных объектов, которые могут находиться на территориях развития, будет реализовываться господдержка инвестора в размере до 25% затрат на расселение жителей аварийных домов.

Принятие указанных законодательных изменений планируется в первом полугодии 2019 года.

Деньги в срок

На новом этапе переселения в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» утверждены региональные адресные программы по расселению аварийного жилого фонда в 82 субъектах страны.

«На сегодня все регионы, участвующие в проекте, которым на расселение предоставят поддержку из федерального бюджета, уже утвердили свои региональные программы, - рассказал заместитель главы Минстроя России, руководитель федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилого фонда Максим Егоров. - Исполнение программ переселения мы будем контролировать через электронный бюджет. Там будет отражаться движение средств, прохождение контрольных точек и достижение установленных показателей».

Максим Егоров.

В 2019 году из федерального бюджета выделят 35,4 млрд рублей. На эти средства до конца года планируется расселить 140 тыс. кв. м аварийного жилья. С учетом длительности строительного цикла в 2020 году объемы переселения составят уже 1 млн кв. метров.

В марте Правительством РФ были утверждены порядок финансирования региональных программ переселения людей из аварийного жилья и целевые показатели для регионов на ближайшие три года. «Это и позволило на местах оперативно принять региональные программы, а уже в начале апреля началась заявочная кампания в Фонд ЖКХ на получение средств для выполнения планов на 2019 - 2020 годы», - пояснили в Фонде.

Порядок финансирования и рассмотрения заявок строго регламентирован. Заявку региона Фонд ЖКХ должен рассмотреть не более чем за 10 календарных дней с даты ее регистрации в госкорпорации, а в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения по заявке в регион поступит 30% денег, предусмотренных на реализацию программы.

кстати

Вручение платежного поручения с самым крупным авансовым платежом - почти 1,5 млрд рублей - планируется в ближайшие дни в Республике Саха (Якутия). Для этого в регион приедет генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин. В Якутии зарегистрирован самый большой объем аварийного жилья в стране. Всего регион для расселения аварийного жилья в 2019 - 2020 годах получит из средств Фонда ЖКХ 4,96 млрд рублей, которые пойдут на переселение 4898 человек из 2008 аварийных жилых помещений.

ВАЖНО

Решение Президента РФ

Первая торжественная церемония подписания договора о предоставлении и использовании федеральной поддержки на переселение людей из аварийных квартир состоялась 8 апреля в Фонде ЖКХ, пионером стала Оренбургская область.

Подписав документ, руководство Оренбургской области взяло на себя обязательства до 1 сентября 2025 года переселить людей из всего аварийного жилья в регионе, признанного таковым до 1 января 2017 года, а это 251 аварийный дом с общей площадью жилых помещений почти

100 тыс. кв. метров в 26 муниципальных образованиях региона. Согласно планам области, из аварийного жилья будет переселено более 5,3 тыс. граждан.

«Продолжение процесса переселения граждан из аварийного жилья за счет средств федерального проекта - это решение Президента России Владимира Путина. Во многом это решение обусловлено успешностью предыдущих программ по расселению аварийного жилья. Однако ежегодно в разряд непригодного для жизни переходит около

1,9 млн кв. м жилья, и процесс его расселения необходимо продолжать», - отметил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Причем, по мнению Сергея Степашина, участникам проекта необходимо обращать внимание не только на количество, но и на качество новых домов. «Недопустимо, чтобы новое жилье, построенное в рамках программы, было недостаточно качественным. Оно должно быть современным, энергоэффективным, комфортным», - добавил он.

Генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин и глава Оренбургской области Денис Паслер подписали договор о предоставлении и использовании федеральной поддержки на переселение людей из аварийных квартир. Фото: Фонд ЖКХ.

Главе Оренбургской области Денису Паслеру было вручено платежное поручение на 108,56 млн рублей - первый транш для финансирования программы по переселению граждан из аварийного жилья по этапу 2019 - 2020 годов в рамках одобренной Фондом ЖКХ заявки, который составляет 30% от общей суммы.

В Минстрое России пояснили, что в ближайшие 6 лет предстоит расселить значительный объем аварийного жилья, и чем быстрее в каждом из субъектов России приступят к реализации своих региональных программ, тем выше шансы на успешное и своевременное достижение целей федерального проекта, а новые механизмы переселения из аварийного жилья должны позволить оптимизировать и ускорить этот процесс.

А всего с 8 по 19 апреля правлением Фонда ЖКХ были рассмотрены и одобрены заявки 13 регионов на общую сумму 8,75 млрд рублей. Деньги планируется направить на переселение 12 288 человек из 4999 аварийных жилых помещений общей площадью 206,1 тыс. кв. м.