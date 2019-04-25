2019-04-25T12:30:30+03:00
В мире

Фестиваль «Золотая черепаха» открыл выставку в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

На ней красоту планеты можно оценить по фотографиям российских и иностранных авторов
Дмитрий КОЗУРОВ
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Фото: Andrey Zamyatin, предоставлено организаторамиФото: Andrey Zamyatin, предоставлено организаторами
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В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке открылась экспозиция «Планета Земля. Хрупкое совершенство», посвященная Всемирному Дню Земли. Организовал выставку Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Это проект родом из России, поэтому экспозицию поддержали Министерство иностранных дел РФ и Постоянное представительство нашей страны при ООН.

Фото: Andrey Podkorytov, предоставлено организаторами

Фото: Andrey Podkorytov, предоставлено организаторами

На фотография экспозиции все шесть континентов и самая большая поверхность планеты — мировой океан. Фотографы запечатлели красоту, величие и масштаб окружающего мира, а кураторы снабдили их работы комментариями об экологических проблемах.

Фото: Mikhail Vershinin, предоставлено организаторами

Фото: Mikhail Vershinin, предоставлено организаторами

- У ООН и «Золотой черепахи» есть общая цель — изменение экологического сознания людей и привлечение внимания к проблемам окружающего мира, - отметил президент фестиваля Андрей Сухинин.

Фото: Mike Reyfman, предоставлено организаторами

Фото: Mike Reyfman, предоставлено организаторами

Выставка в Нью-Йорке стала продолжением аналогичной экспозиции «Золотой черепахи» в стенах представительства ООН в России.

Фото: Florian Wizorek, предоставлено организаторами

Фото: Florian Wizorek, предоставлено организаторами

- Мир, который мы знаем и нежно любим, повсеместно исчезает на наших глазах. Я искренне надеюсь, что фотографии этой выставки наглядно продемонстрируют красоту и хрупкость всей нашей экосистемы, - заявил глава нью-йоркского офиса ООН по окружающей среде Сатья Трипати.

Фото: Marcello Libra, предоставлено организаторами

Фото: Marcello Libra, предоставлено организаторами

ИСТОЧНИК KP.RU

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