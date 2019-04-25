2019-04-25T13:07:27+03:00
Экономика

Может ли хамон в чемодане отпускника убить мясную отрасль страны

Обсуждаем с экспертами идею запретить гражданам ввозить в страну для личных нужд мясные и молочные продукты
Елена ОДИНЦОВА
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Нарезка хамона на гастрономическом фестивале в Москве, 2014 год.Нарезка хамона на гастрономическом фестивале в Москве, 2014 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С идеей ограничить ввоз в Россию в багаже и ручной клади мясных и молочных продуктов выступила Национальная мясная ассоциация. Мотивировка такая: ветеринарный контроль за личными вещами на нашей границе практически отсутствует, а в мире свирепствует африканская чума свиней — очень опасный для животных и быстро распространяющийся вирус. Ряд стран в связи с этим уже запретили ввоз на свою территорию ряда продуктов в личном багаже. Предлагается и нам последовать их примеру — иначе рискуем остаться без отечественной свинины.

Россиян, о пропитании которых вроде как выражается забота, идея совсем не порадовала. Это же как — хамон теперь из отпуска не привезти? Неужто жалкая нарезка в чемодане туриста может привести к серьезным проблемам внутри страны?

-Звучит это, конечно, парадоксально, но все же я бы озабоченность Национальной мясной ассоциации в какой-то мере поддержал, - прокомментировал «КП» ситуацию Анатолий Тихонов, директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС). - Понимаете, хамон из-за рубежа у нас везут не самые бедные люди и их не так много. А даже из-за небольшого количества зараженной мясной продукции, привезенной откуда-то домой, могут возникнуть проблемы в регионе, который до этого у нас в плане африканской чумы свиней был совершенно благополучным. Мы за последние годы такое количество денег вложили в развитие отечественного свиноводства, что как-то нелогично терять это все ради того, чтобы обеспечить отдельным гражданам возможность везти из-за границы то, что они хотят. Другое дело, что можно ведь составить список стран, где ситуация благополучная — оттуда пусть туристы везут любую мясную продукцию. Не обязательно им вообще все запрещать. Но защищать свои границы надо! И второй момент. Нужно вернуть Россельхознадзору реальные контрольные функции, которые у него были в советские времена. И тогда мы не будем обсуждать те проблемы, которые сейчас обсуждаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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