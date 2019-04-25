2019-04-25T16:11:00+03:00
Экономика

Названы профессии и регионы, где реже всего уходят в отпуск

При этом у каждого пятого сотрудника законный отдых длится более 28 дней
Владимир НИКОЛАЕВ
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Устанавливать отпуск менее 28 календарных дней работодатель не имеет праваУстанавливать отпуск менее 28 календарных дней работодатель не имеет праваФото: Антон ПИКУС
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Отдыхаем мы неплохо. У 20% работников отпуск длится даже дольше предусмотренных Трудовым кодексом 28 дней . Однако у 13% продолжительность отпуска менее законных 28 дней. Такое исследование провели на портале HeadHunter и предоставили «Комсомолке».

Чаще всего работодатели не дают полностью использовать законный отпуск начинающим карьеру (23%), специалистам сферы продаж (23%) и сотрудникам банков (19%). Выяснилось неравенство и по территориям. Среди тех, у кого отпуск менее 28 дней, лидирует Татарстан. Следом идут Свердловская, Московская и Самарская области.

- Устанавливать отпуск менее 28 календарных дней работодатель не имеет права, - пояснил КП генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов. - Ни при неполной рабочей неделе, ни при неполном трудовом дне. Другое дело, что сами работники иногда предпочитают отдыхать поменьше, а за неизрасходованные дни получить деньгами. По закону такие выплаты положены только при увольнении. В реальной жизни люди пишут заявление на полноценный отпуск, но по договоренности с администрацией выходят на работу раньше. Если же отпуск уменьшают без согласия работника и без денежной компенсации, то это нарушение.

Большинство опрошенных считают, что предоставляемого отпуска им достаточно. Половина отвечавших полностью используют все положенные им дни, у четверти в конце отпуска накапливается меньше половины дней отпуска, еще у 13% - примерно половина. А по 6% опрошенных отметили, что у них остается больше половины дней отпуска или почти все дни.

СКОЛЬКО ДНЕЙ НЕ ДОГУЛЯЛИ

Использовал отпуск полностью 50%

Осталось менее половины 25%

Примерно половину 13%

Больше половины 6%

Вообще почти не отдыхал 6%

ГДЕ ДАЮТ НА ОТДЫХ МЕНЬШЕ 28 ДНЕЙ

Татарстан 34%

Свердловская обл 20%

Московская обл 17%

Самарская обл 17%

ХВАТАЕТ ЛИ ОТПУСКА?

Да, вполне достаточно 59%

Не хватило 37%

Хоти отдыхать меньше 4%

Опрос проводился с 12 по 21 апреля по всей территории России среди 2452 сотрудников различных компаний.

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Наибольшее число наших путешественников планируют потратить на летний отпуск от 50 до 100 тысяч рублей. Таких примерно четверть - от всех тех, кто в принципе собирается куда-то поехать. На втором месте те, кто планирует отдохнуть за 20-50 тысяч (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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