Названы профессии и регионы, где реже всего уходят в отпуск
Отдыхаем мы неплохо. У 20% работников отпуск длится даже дольше предусмотренных Трудовым кодексом 28 дней . Однако у 13% продолжительность отпуска менее законных 28 дней. Такое исследование провели на портале HeadHunter и предоставили «Комсомолке».
Чаще всего работодатели не дают полностью использовать законный отпуск начинающим карьеру (23%), специалистам сферы продаж (23%) и сотрудникам банков (19%). Выяснилось неравенство и по территориям. Среди тех, у кого отпуск менее 28 дней, лидирует Татарстан. Следом идут Свердловская, Московская и Самарская области.
- Устанавливать отпуск менее 28 календарных дней работодатель не имеет права, - пояснил КП генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов. - Ни при неполной рабочей неделе, ни при неполном трудовом дне. Другое дело, что сами работники иногда предпочитают отдыхать поменьше, а за неизрасходованные дни получить деньгами. По закону такие выплаты положены только при увольнении. В реальной жизни люди пишут заявление на полноценный отпуск, но по договоренности с администрацией выходят на работу раньше. Если же отпуск уменьшают без согласия работника и без денежной компенсации, то это нарушение.
Большинство опрошенных считают, что предоставляемого отпуска им достаточно. Половина отвечавших полностью используют все положенные им дни, у четверти в конце отпуска накапливается меньше половины дней отпуска, еще у 13% - примерно половина. А по 6% опрошенных отметили, что у них остается больше половины дней отпуска или почти все дни.
СКОЛЬКО ДНЕЙ НЕ ДОГУЛЯЛИ
Использовал отпуск полностью 50%
Осталось менее половины 25%
Примерно половину 13%
Больше половины 6%
Вообще почти не отдыхал 6%
ГДЕ ДАЮТ НА ОТДЫХ МЕНЬШЕ 28 ДНЕЙ
Татарстан 34%
Свердловская обл 20%
Московская обл 17%
Самарская обл 17%
ХВАТАЕТ ЛИ ОТПУСКА?
Да, вполне достаточно 59%
Не хватило 37%
Хоти отдыхать меньше 4%
Опрос проводился с 12 по 21 апреля по всей территории России среди 2452 сотрудников различных компаний.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ради летнего отпуска россияне готовы отказаться от ресторанов и фитнеса
Наибольшее число наших путешественников планируют потратить на летний отпуск от 50 до 100 тысяч рублей. Таких примерно четверть - от всех тех, кто в принципе собирается куда-то поехать. На втором месте те, кто планирует отдохнуть за 20-50 тысяч (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU